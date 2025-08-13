Somos Cambados se suma a la confederación política de Agora Galicia

Somos Cambados ha decidido sumarse a Agora Galicia, una confederación de fuerzas municipalistas creada en febrero y que trabaja con el objetivo de aglutinar fuerzas locales similares, aunque «respetando su independencia».

Así lo indicaron sus responsables tras el encuentro mantenido con Somos Ribadumia, que ya forma parte de ese proyecto político. Cabe recordar que los dos partidos salinienses han decidido «sumar fuerzas» en «problemáticas comunes» a sus vecinos y Concellos relacionadas con el transporte público, la sanidad, la educación, sectores primarios...