El área sanitaria de O Salnés atendió 879 urgencias durante este fin de semana
El PAC de San Roque asumió 460, mientras que al Hospital llegaron 419
Los pasados 8, 9 y 10 de agosto el área sanitaria de O Salnés y Pontevedra atendió en los principales servicios de urgencias y Puntos de Atención Continuada un total de 2.273 casos.
En el PAC del centro de salud de San Roque en Vilagarcía se asumieron 460 urgencias a lo largo de estos tres días.
Mientras, en el Punto de Atención Continuada de La Parda, en Pontevedra, se atendieron a 503 pacientes en las guardias del fin de semana, coincidiendo con el inicio de las fiestas de la Virgen Peregrina.
419 de corte hospitalario
En cuanto a las urgencias hospitalarias, O Salnés y Pontevedra atendieron durante todo el fin de semana un total de 1.310 urgencias: 419 en el Hospital del Salnés en Vilagarcía y 891 en los diferentes hospitales de la capital de la provincia.
Cabe recordar que este área sanitaria ha visto reforzada la presencia de profesionales médicos y de enfermería en los Puntos de Atención Continuada ubicados en aquellas localidades que están recibiendo una mayor afluencia poblacional relacionada con las celebraciones durante los meses del periodo estival.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Un incendio arrasa la fábrica de Ratibrom en Vilagarcía
- O Cantiño, un paraíso para degustar el mejor marisco
- El antiguo asilo de Cambados ya tiene nuevo dueño tras dos años a la venta
- Chipperfield suma en Cambados otro premio: «Por fin uno bonito. Este es el definitivo»
- «Salimos con lo puesto, ardió todo en un momento»
- Pleamar arousana, el azote del incauto
- Carril se entrega a la Festa da Ameixa a la espera de miles de comensales