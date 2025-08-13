El área sanitaria de O Salnés atendió 879 urgencias durante este fin de semana

Los pasados 8, 9 y 10 de agosto el área sanitaria de O Salnés y Pontevedra atendió en los principales servicios de urgencias y Puntos de Atención Continuada un total de 2.273 casos.

En el PAC del centro de salud de San Roque en Vilagarcía se asumieron 460 urgencias a lo largo de estos tres días.

Mientras, en el Punto de Atención Continuada de La Parda, en Pontevedra, se atendieron a 503 pacientes en las guardias del fin de semana, coincidiendo con el inicio de las fiestas de la Virgen Peregrina.

419 de corte hospitalario

En cuanto a las urgencias hospitalarias, O Salnés y Pontevedra atendieron durante todo el fin de semana un total de 1.310 urgencias: 419 en el Hospital del Salnés en Vilagarcía y 891 en los diferentes hospitales de la capital de la provincia.

Cabe recordar que este área sanitaria ha visto reforzada la presencia de profesionales médicos y de enfermería en los Puntos de Atención Continuada ubicados en aquellas localidades que están recibiendo una mayor afluencia poblacional relacionada con las celebraciones durante los meses del periodo estival.