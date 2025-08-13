La anguila reta a los arroaces y remonta el Ulla

La campaña de pesca de anguila iniciada el pasado 1 de abril en la ría de Arousa –se prolongará hasta el 30 de septiembre– arroja una esperanzadora recuperación de las capturas.

Algo que los pescadores achacan a «un verano caluroso y la subida de la temperatura del agua, porque cuando está fría es cuando más escasea» el escurridizo pez.

Haber subastado ya más de 8 toneladas (126.000 euros), cuando en el mismo periodo de 2024 habían sido 5 toneladas (75.000 euros), supone cierto respiro para el colectivo de los valeiros, es decir, los pescadores que a principios de cada año se dedican a la lamprea en aguas de Pontecesures, y que sufrieron un nuevo e importante revés la pasada temporada.

En cualquier caso, y aún estando satisfechos por la reaparición de la anguila, esos pescadores muestran su preocupación por la creciente presencia de delfines mulares (arroaces), ya que en ocasiones causan destrozos en sus aparejos, a imagen y semejanza de lo que ocurrió en ocasiones anteriores tanto a ellos mismos como a los pescadores de anguila de Arcade.

Anguila recién pescada. / FdV

«Nosotros tenemos más suerte que ellos porque nuestra ría y el río Ulla tienen una superficie mucho mayor», explican los «naseiros» arousanos.

Resignados a su suerte, ya que «poco podemos hacer frente a los arroaces y debemos convivir con ellos», los pescadores sostienen que la presencia de los delfines «es casi diaria, y son tan persistentes en su persecución de la anguila que no dudan en remontar el río Ulla hasta llegar a Catoira», aún a riesgo de quedar varados cuando baja la marea.

Les encanta

«Pero lo delfines son muy listos y suelen aprovechar la pleamar para perseguir a la anguila, que es un pescado que les encanta, por eso nosotros tenemos que andar escapando de ellos y tratamos de largar las nasas en los bajos del río», esgrimen los pescadores, asociados a las cofradías de Rianxo y Carril (Vilagarcía).

Daños achacados a los delfines en Arcade. / Pablo Hernández

Eso de aprovechar los conocidos Lombos do Ulla, es decir, los bancos de arena existentes a lo largo del cauce fluvial, para largar las nasas, es una de las bazas que pueden jugar para tratar de esquivar a los arroaces.

La otra es «salir a las tres o cuatro de la madrugada y trabajar de noche para tratar de levantar las nasas antes de que lleguen los arroaces, pero aún así casi siempre nos ganan la partida», reflexionan los valeiros.

«Si tenemos suerte y las mareas son propicias salvamos las capturas y los aparejos, pero con mareas vivas los delfines nos meten auténticas palizas, y eso nos limita muchísimo porque da mucho trabajo reparar las nasas», aclara uno de los pescadores.

Un pescador levantando su nasa butrón. / FdV

Camino de las 10 toneladas

Volviendo a lo que está dando de sí la campaña, decir que las más de 8 toneladas de anguila subastadas ya desde el pasado 1 de abril invitan al optimismo, pues queda más de un mes de actividad y podrían alcanzarse las 10 toneladas que se rozaron en todo 2024.

Más complicado parece llegar a las 11 toneladas que se alcanzaron en 2021, 2022 y 2023. Pero al menos se ha alcanzado ya el volumen de 2020 y se ha superado el bache previo a la pandemia, cuando apenas se subastaban 5 toneladas anuales de anguila en la ría de Arousa.

Anguila descargada ayeren Carril. / Pedro Mina

Carril monopoliza las descargas

Esas descargas de anguila se limitan casi en exclusiva a la lonja de Carril, con operaciones testimoniales en puertos como Cambados, Rianxo y Ribeira.

De los 8.150 primeros kilos subastados desde el pasado 1 de abril –datos provisionales–, nada menos que 8.071 correspondieron a esa lonja vilagarciana, que generó por ello 125.000 euros, más IVA.

Su precio máximo en este puerto fue de 15,5 euros el kilo, llegando a los 18 en Ribeira, donde apenas se subastaron 55 kilogramos.

Los barcos con nasa butrón dominan la faena en la ría arousana

Esto es posible gracias al plan de pesca de anguila autorizado para la ría de Arousa por la Consellería do Mar, que permite tanto el uso de nasa para anguila –en horario exclusivamente diurno– como de nasa butrón, que es la empleada también para la lamprea, y cuya utilización puede ser tanto diurna como nocturna.

Un pescador mostrando sus capturas a bordo. / FdV

Es esta última la empleada mayoritariamente. Consta de una parte central rectangular de red, llamada parada, al extremo de la cual y perpendicularmente a ella se sitúan tres embudos concéntricos de red que desembocan en una última cámara, donde quedan atrapados los peces.

La longitud máxima de cada nasa es de 6 metros, con un primer aro de hasta 500 milímetros de alto y 700 de ancho, como máximo; y un segundo aro de hasta 400 milímetros de diámetro.

En el tercer aro el diámetro máximo se limita a 350 milímetros, mientras que en el cuarto lo puede superar los 340.

La dimensión de la malla mínima será de 14 milímetros en la parte de los embudos y de 16 milímetros en la parada, tal y detalla la Consellería do Mar, donde recuerdan que «ninguna embarcación podrá emplear más de 80 nasas al día».