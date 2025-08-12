Valga licita con 50.000 euros las obras de la casa consistoral
Valga
El Concello licita obras de mejora en la casa consistorial para mejorar la accesibilidad y acondicionar dependencias de la planta baja, con una inversión de 50.000 euros cofinanciada con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.
En el exterior se instalará una barandilla de acero inoxidable y una cubierta en la entrada. Para el interior se renovarán íntegramente los baños, adaptándose a personas con movilidad reducida, y se mejorará la oficina técnica con nuevo mobiliario. También se actuará en ventanas y cristaleras de las escaleras. Las ofertas para la adjudicación podrán presentarse hasta el 21 de agosto.
