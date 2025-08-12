Toni Alonso: «Es muy desconcertante no conocer el motivo del fuego»

«Después del desastre inicial, ahora toca mirar hacia adelante». Con estas palabras, el director gerente de Impex Europa, Toni Alonso, afronta las primeras horas tras el devastador incendio que arrasó la nave de distribución logística que la empresa tenía en Rubiáns.

El siniestro, que obligó a desalojar a quince viviendas por la toxicidad del material almacenado –fitosanitarios, insecticidas y raticidas–, permanece controlado tras casi dos días ardiendo, aunque con reactivaciones puntuales de algunos focos que bomberos y efectivos de Emerxencias continúan enfriando para evitar que se reproduzcan.

Alonso no oculta su desconcierto por lo ocurrido: «Teníamos todas las medidas de seguridad, la nave estaba sectorizada, con lana de roca, barreras detectoras… Nunca habíamos tenido un conato de nada. Es inexplicable. Dentro de lo malo, lo positivo es que no había nadie dentro cuando comenzó el fuego».

La empresa ha entregado ya las grabaciones de sus cámaras de seguridad para la investigación, aunque teme que las llamas las hayan dañado. «Ojalá la Policía Científica pueda determinar algo, porque necesitamos respuestas. Es muy desconcertante no conocer el motivo del fuego y que haya sucedido como ha sucedido», añade.

Aún sin una valoración en cifras, el impacto para la actividad es severo. La nave, de 2.000 metros cuadrados, funcionaba como centro neurálgico de la logística: desde allí salía todo el material distribuido a distintos puntos de España y al extranjero. «Hoy mismo (por ayer) iban a salir dos camiones para Portugal y el sur de España, pero el almacén ha quedado reducido a cenizas y el stock actual es ahora muy bajo», lamenta. Para minimizar el impacto, los ocho trabajadores del almacén han sido reubicados en la sede central de la empresa, reforzando la línea de producción con el objetivo de recuperar existencias cuanto antes para un correcto abastecimiento.

Adolfo Gago

Alonso explica que, incluso en las horas posteriores al incendio, la empresa se puso en marcha para buscar soluciones. «Ya el mismo sábado, en pleno siniestro, empezamos a buscar una nave para alquilar y poder reubicar el almacenamiento. Hemos tenido la suerte de encontrar un espacio disponible y con un propietario que nos ha facilitado las cosas. Es una catástrofe, pero debemos seguir trabajando para que el golpe sea lo menor posible».

El gerente recuerda con angustia el momento en que recibió la llamada de una trabajadora avisándole de que la nave estaba en llamas: «Se me pasó de todo por la cabeza. Iba conduciendo y no sabía ni a quién llamar primero. Es una sensación de impotencia tremenda». A esa preocupación se sumó la inquietud por los vecinos que tuvieron que ser desalojados: «Sabemos que poco a poco están regresando a sus casas, pero sufres más sabiendo que puedes estar causando daño a otras personas. Fue todo muy agónico».

También tuvo palabras de agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas: «Es emocionante ver cómo la gente se implica. Trabajadores, familias, vecinos, bomberos, policía, protección civil… Incluso hubo quien nos prestó un camión para lo que necesitáramos. Ese respaldo nos da fuerza para seguir». Entre las primeras decisiones, la dirección prevé reforzar aún más la seguridad: «Por nuestra tranquilidad tenemos que hacerlo. En seis años hemos sufrido dos incendios y estamos totalmente desconcertados».

Apenas quedó una pequeña parte de la nave en pie. / Pedro Mina

El operativo de extinción, complicado por el colapso de la estructura, sigue activo con trabajos de refresco en la zona para eliminar material incandescente y controlar los pequeños conatos que se reactivan esporádicamente. En el dispositivo participa el consorcio de bomberos de Pontevedra, además de Policía Nacional, Guardia Civil, Medio Rural y Protección Civil. El gobierno local ha agradecido su labor y trasladado a Impex Europa su confianza en que podrá recuperarse para seguir siendo una referencia del tejido económico vilagarciano.

Cabe recordar que Impex Europa es una empresa señera en la colaboración con el deporte y la sociedad vilagarciana durante muchos años. Sin ir más lejos, es el principal patrocinador privado del Arosa.

Los vecinos van recuperando sus viviendas

El incendio obligó a evacuar a quince familias de viviendas situadas en la avenida de Pontevedra y la rúa da Bouza, por la proximidad de sus casas a la nave siniestrada y el riesgo derivado del humo tóxico. Durante la tarde de ayer, solo dos viviendas –las más expuestas al viento dominante– sigan desalojadas de las 15 que tuvieron que vaciarse inicialmente por el evidente riesgo.

Emerxencias mantiene la recomendación de cerrar puertas y ventanas y utilizar mascarilla en caso de necesidad, incluso para aquellos que ya han podido regresar. Técnicos de Emerxencias y Protección Civil acompañaron a los vecinos en sus realojos para verificar que las condiciones interiores son seguras.

El operativo, que desde el inicio del incendio se mantuvo en nivel 1 del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga), podría desactivarse en las próximas horas si la evolución continúa siendo favorable como así se espera.