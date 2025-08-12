Somos Ribadumia carga contra la gestión de las fugas en el problema del agua
Considera las advertencias de cortes un «ataque» a vecinos y empresarios, cuando la problemática se vive desde hace años
Somos Ribadumia considera que la Mancomunidade do Salnés está descargando responsabilidades de los problemas del agua en la ciudadanía y que las autoridades, tanto comarcales como locales, tendrían que haber actuado con «más y mejor previsión, más actuaciones y menos discursos y promesas».
Así, asegura que las auditorías realizadas en gran parte de los Concellos arrojan cifras como que «las fugas se beben entre un 30 y un 50% del agua pública», así que el «primer foco de atención debería ser ponerles freno».
De hecho, al concejal Sergio Soutelo, le parece un «ataque» a vecinos y empresas hablar de posibles cortes por el aumento del consumo ante el turismo y el calor, cuando «hay otras cosas que se pueden hacer aunque cuesten dinero porque ellos no pagan con sus impuestos una red para que después no sea eficiente y mucho menos para que pasen años sin aportarse una solución», añadió respecto a que la comarca lleva más de una década planteado ampliar la potabilizadora, «vendiendo humo».
Ahora parece que se ha dado un impulso, pero expresa dudas y carga contra el presidente y alcalde, David Castro, porque «auditar la red es una obligación desde 2019» y Ribadumia lo va a hacer ahora, pero «pide a los vecinos que cierren el grifo», añadió.
