Somos Ribadumia carga contra la gestión de las fugas en el problema del agua

Somos Ribadumia considera que la Mancomunidade do Salnés está descargando responsabilidades de los problemas del agua en la ciudadanía y que las autoridades, tanto comarcales como locales, tendrían que haber actuado con «más y mejor previsión, más actuaciones y menos discursos y promesas».

Así, asegura que las auditorías realizadas en gran parte de los Concellos arrojan cifras como que «las fugas se beben entre un 30 y un 50% del agua pública», así que el «primer foco de atención debería ser ponerles freno».

De hecho, al concejal Sergio Soutelo, le parece un «ataque» a vecinos y empresas hablar de posibles cortes por el aumento del consumo ante el turismo y el calor, cuando «hay otras cosas que se pueden hacer aunque cuesten dinero porque ellos no pagan con sus impuestos una red para que después no sea eficiente y mucho menos para que pasen años sin aportarse una solución», añadió respecto a que la comarca lleva más de una década planteado ampliar la potabilizadora, «vendiendo humo».

Ahora parece que se ha dado un impulso, pero expresa dudas y carga contra el presidente y alcalde, David Castro, porque «auditar la red es una obligación desde 2019» y Ribadumia lo va a hacer ahora, pero «pide a los vecinos que cierren el grifo», añadió.