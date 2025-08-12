Showcooking solidario en la Festa da Anguía e Caña do País
Valga
Desde ayer hasta este domingo está abierta la inscripción para el showcooking «Menudo Par. Anguía+Caña», de la Festa da Anguía. La demostración estará a cargo de Coque Fariña y Xoanqui Ameixeiras del programa «A Voltas co prato» de la TVG, que tendrá lugar el próximo martes a partir de las 21.00.
Realizarán dos platos cada uno, con degustación final para los asistentes. El aforo es limitado y, a pesar de ser gratuito, tiene un carácter solidario, por lo que se debe entregar un kilo de alimentos no perecederos.
