Showcooking solidario en la Festa da Anguía e Caña do País

Coque Fariña y Xoanqui Ameixeiras.

Coque Fariña y Xoanqui Ameixeiras. / FdV

Hugo de Dios

Valga

Desde ayer hasta este domingo está abierta la inscripción para el showcooking «Menudo Par. Anguía+Caña», de la Festa da Anguía. La demostración estará a cargo de Coque Fariña y Xoanqui Ameixeiras del programa «A Voltas co prato» de la TVG, que tendrá lugar el próximo martes a partir de las 21.00.

Realizarán dos platos cada uno, con degustación final para los asistentes. El aforo es limitado y, a pesar de ser gratuito, tiene un carácter solidario, por lo que se debe entregar un kilo de alimentos no perecederos.

