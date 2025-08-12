Ribadumia presenciará el espectáculo infantil «Diferentes Diferenzas»

Ribadumia presenciará mañana «Diferentes Diferenzas» de Silvia Penide. La actuación tendrá lugar en la Carballeira a partir das 12.00 horas. Este espectáculo infantil basado en el libro del mismo nombre, trata de concienciar sobre la importancia de respetar lo diferente y demostrar que la diferencia siempre suma a la sociedad.