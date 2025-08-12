Ravella licita la mejora del acceso al Hospital y de otros ocho viales por 330.000 euros

El Concello de Vilagarcía ha sacado a licitación el segundo lote del Plan de Asfaltados, que incluye mejoras en la calle de acceso al Hospital do Salnés y en la rotonda de la avenida Valle Inclán, a la altura de O Cavadelo. También se actuará en otras siete vías: tres en Sobradelo y en otras de Faxilde, O Piñeiriño, Trabanca Sardiñeira y Carril.

El plazo de ejecución es de tres meses y el presupuesto asciende a 330.707 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 1 de septiembre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Desde Ravella detallaron que las obras afectarán a la calle San Andrés, Fondo da Vila, Ramón Martínez, Adolfo Pedrido Morla y que en Feal y Marxiada también se colocarán reductores de velocidad y se renovarán redes de fecales y pluviales, respectivamente.

El listado lo completan Fonte de Faxilde, el tramo de acceso a la rotonda del centro de Ande desde la N-640 y una de las mitades de la rotonda de la avenida Valle Inclán. Según el proyecto, presentan «deficiencias» porque el firmen está «en el final de su vida útil», con socavones en algunos casos. Así, se aplicará una nueva capa de rodadura y se fresará el pavimento para corregir las rasantes.

El gobierno local recordó que este plan está dotado con más de medio millón de euros y que el lote uno está en licitación desde junio por 60.000 euros para actuar en Fontecarmoa y las travesías de Rosalía de Castro.