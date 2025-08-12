La presidenta de GaliciAME, dispuesta a acudir a Madrid por el baño de la piscina de Cambados

La presidenta de la Fundación GaliciAME, Merchi Álvarez, solicitará una reunión con Costas del Estado para tratar de impulsar la desafectación de terrenos necesaria para construir otro baño adaptado en la piscina municipal de Cambados. Cabe recordar que lleva un lustro de pelea para contar con un servicio que se mermó tras la millonaria reforma de estas instalaciones municipales.

La cambadesa recuerda que incluso acudió a la Valedora do Pobo y, ciertamente, el Concello ha tomado la iniciativa, proyectando un segundo servicio destinado a personas con discapacidad, pero sin actuar aún pues no tiene la propiedad del terreno para realizar esta obra mayor.

«La situación es de vergüenza y ya que ahora todo está en manos de Costas del Estado, de que remita de una vez la desafectación de los terrenos de O Pombal, intentaré hablar con ellos para pedirles que por favor agilicen este proceso», cuenta Álvarez.

Cabe recordar que fue en enero de este año cuando Costas autorizó la desafectación, pero no se ha sabido nada más.

La cambadesa, que precisa de asistencia y se desplaza en silla de ruedas, señala las dificultades que provoca esta carencia. De hecho, en su caso, y a pesar del beneficio que le reporta este ejercicio, ha llegado al punto de que «en los días que tengo una cita no voy porque puede haber mucha gente delante, tendré que esperar y no me puedo arriesgar».