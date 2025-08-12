Pleamar arousana, el azote del incauto

En A Illa, O Grove, Rianxo... En casi todos los puertos de mar arousanos se ha visto alguna vez cómo el agua engulle vehículos estacionados en zonas prohibidas. Espacios que alcanza la pleamar y que algunos, porque no lo saben, o no lo quieren saber, utilizan como parking exclusivo.

Lo hacen sin respetar las señales que se lo impiden y, a veces, sin preguntarse por qué hay tanto sitio libre cuando el restos del pueblo está abarrotado.

En los últimos días volvió a suceder, y eso que las mareas vivas propiciadas por la luna llena de esturión tampoco es que se emplearan a fondo.

Uno de los coche atrapados. / FdV

El domingo a media tarde, por ejemplo, quedaban coches atrapados por el mar en puertos como O Corgo (O Grove) a pesar de que el nivel se limitaba a 3,80 metros sobre la línea de bajamar escorada.

Está bien, pero nada que ver con los más de 4 metros que puede llegar a alcanzar cuando son mareas vivas de verdad.

Sea como fuere, algunos quisieron aprovecharse de los espacios libre en medio de las dornas y dejaron sus turismos estacionados sin pensar en que el mar podría engullirlos, lo cual, como siempre en estos casos, da lugar a todo tipo de comentarios y bromas.

Así se vivió la mejor "seca" del año en Arousa. / Noé Parga

A esos conductores que piensan que las rampas de los puertos, el entorno de algunas playas o la orilla de la ría es zona de aparcamiento fácil y gratuito, solo recordarles que hoy, como sucedió ayer, el nivel se eleva hasta los 3,90 metros sobre la línea de bajamar escorada. Y mañana a las ocho de la tarde vuelven a esperarse los 3,80 metros que se anunciaban el domingo pasado.

Es decir, que más vale prevenir y aparcar en un sitio adecuado si se quiere evitar sustos y gastos innecesarios.

Por cierto, que esto de la pleamar también debe ser tenido en consideración por aquellos que se empeñan en colocar sus toallas cerca del agua, pues estos días hay playas que con la subida del nivel del mar se quedan prácticamente sin arena. Mejor alejarse un poco al llegar para no quedarse después sin sitio para seguir tomando el sol.