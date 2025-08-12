O Grove recibe 60.000 euros para mejorar la eficiencia energética

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, visitó O Grove para comprobar las mejoras realizadas en el pabellón municipal de deportes náuticos con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la convocatoria del Fondo de Cooperación Local destinado a concellos con menos de 15.000 habitantes.

Durante la visita Calvo anunció que ya se resolvió la convocatoria de este ejercicio, con 89 entidades beneficiarias, entre las que figura O Grove. Estuvo acompañado por la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el alcalde, José Cacabelos.

El Concello de O Grove recibió el pasado año casi 60.000 euros para sustituir la caldera de gasóleo por otra de biomasa en el pabellón de deportes náuticos, al amparo de esta colaboración, dotada con cinco millones de euros y destinada a financiar obras de mejora de eficiencia energética en edificios municipales. Según avanzó el conselleiro, en la convocatoria de 2025, el concello meco volverá a recibir unos 60.000 euros, esta vez para el cambio de una caldera de gasóleo por otra de biomasa, en este caso, en el campo de fútbol Monte da Vila.

El objetivo de esta medida es «facilitarles a las administraciones locales la renovación de edificios e instalaciones municipales para facilitar así el ahorro energético y económico, contribuir a la mejora ambiental y garantizar el confort tanto del personal como de las personas usuarias», explica Diego Calvo.

Los criterios de valoración, que tienen en cuenta el destino de las actuaciones, dan prioridad a instalaciones deportivas y de servicios educativos, sociales, sanitarios o culturales.

También se valora el tipo de inversión, con mayor puntuación para el relevo de calderas basadas en combustibles fósiles por otras alimentadas por energías renovables.

Las reformas de cubiertas para la eficiencia energética en infraestructuras deportivas, es otro de los aspectos que valoran, junto a las mejoras térmicas, en la instalación eléctrica o en la iluminación, entre otras, así como la necesidad específica de las actuaciones previstas.

Del total de las entidades beneficiarias este año, tan solo nueve de ellas son de la provincia de Pontevedra, en las que se distribuyen más de medio millón de euros. A Coruña suma 29 concellos beneficiarios, que reciben una suma total de 1.6 millones de euros, Ourense 28 y 1.5 millones, y Lugo 23, rozando los 1.3 millones.