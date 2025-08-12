O Grove despide su verano cultural

Las actividades socioculturales de O Grove afrontan su última quincena veraniega. Hoy a 11.30 horas, Mere Clown lleva a la Casa da Cultura su particular peque disco Moc Moc, un espectáculo de música y circo para los más pequeños.

La programación para todos los públicos sigue mañana con la emisión de la popular cinta de Disney Pixar «Del Revés 2», a las 22.00 en el marco del Cinema de Verán. Los grovenses podrán seguir empapándose de cultura el jueves con el concierto a dúo de Carolina Rubirosa y Rafa Otero, a las nueve de la noche en Moreiras.

Esta semana se culminará en ese mismo lugar con la fiesta poética «Versos nas Salgadeiras». Será el sábado a las 20.30 horas. Se trata del II Encontro Poético Musical organizado por MeKpoetiK, un espacio cultural que aúna poesía, relatos y música.

La cita contará con el recitado a cargo de una veintena de poetas llegados desde las cuatro provincias gallegas, con mayoría pontevedresa, para participar y poner voz a sus propios versos.

En la parte musical actuarán seis voces y el grupo de pandereteras Adro Vello. Con entrada libre, será, sin duda, una ocasión excepcional para acercarse al mundo de la poesía en un entorno bucólico.

Apenas tres días después Expresión Produccións llevará a cabo en la Biblioteca Municipal un show de magia cómica e ilusionismo que dejará boquiabiertos a todos los allí presentes. Para esta actividad será necesaria la inscripción previa.

La última oportunidad para los cinéfilos de O Grove será el miércoles de la semana que viene. «Odio el verano», se trata de una comedia familiar española en la que tres familias reservan, sin saberlo, la misma casa, por lo que se verán obligados a compartir todas las vacaciones juntos.

Al día siguiente, la agrupación musical Os Firrás, deleitará a los asistentes con un concierto con todo tipo de estilos: habaneras, rancheras, clásicos, boleros y, por supuesto, música popular gallega. La actuación tendrá lugar a las 20.30 horas en la plaza del Corgo.

El programa bajará el telón con «Ghop!», un espectáculo callejero interpretado por el elenco de Teatro ó Cubo que entretendrá a todos los públicos con sus títeres, malabares, magia y un sinfín de acrobacias desde las 20.00.

Actividades deportivas

Desde el Concello anuncian también el regreso del deporte en septiembre, con clases de gimnasia, tonificación y taichí.

En todas las disciplinas se impartirán dos sesiones semanales y los precios serán de 12 euros para la gimnasia, que ofrecerá días para adultos y otros para mayores; y 17 para las otras dos actividades.