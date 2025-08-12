Las lonjas gallegas subastan en 7 meses 49 millones de kilos menos que 15 años antes

En los siete primeros meses del año en curso, las lonjas gallegas despacharon 60 millones de kilos de producto por valor de 221 millones de euros, más IVA.

Dicho así puede ser un buen resultado. Más aún si se compara con los registros del mismo periodo de 2024, cuando se colocaron en el mercado 61 millones de kilos y se facturaron 209 millones de euros.

Pero en realidad la pérdida de peso de las lonjas gallegas es notable, ya sea por la reducción de cuotas de captura, la subida de la temperatura del agua, la esquilmación de los recursos a causa de la sobrepesca, la pesca ilegal y el furtivismo, o incluso por la ejecución de planes de gestión fracasados, los depredadores, las riadas, la contaminación o tantas otras razones.

Justificaciones al margen, lo que no puede negarse es que entre enero y julio de 2010, justo antes de que un parásito como la Marteilia empezara a hacer estragos entre los bivalvos, las lonjas de la comunidad vendían más de 108 millones de kilos y generaban 250 millones de euros.

Subasta de camarón en la lonja. | |

¿Qué quiere decir esto? Pues que por el camino se han dejado 49.000 toneladas de mercancía y 29 millones de euros.

El pescado era, y lo sigue siendo, el principal grupo biológico, pero de más de 95 millones de kilos en los siete primeros meses de 2010 pasó a 55 millones.

Cefalópodos

Le siguen la familia de los cefalópodos, que de casi 8 millones de kilos pasó a menos de 2 millones en el presente ejercicio, y los bivalvos, que tras acercarse a los 4 millones de kilos en los siete primeros meses de 2010 apenas alcanzaron este año los 1,7 millones.

Parece evidente que las rías ya no son lo que eran, sobre todo en lo que a pesca de bajura y marisqueo se refiere. Algo que queda patente en la más rica de todas ellas , la de Arousa, que este año ha despachado 9 millones de kilos menos que en 2010.

Traslado de pescado ya subastado en la lonja de altura / Lara Graña

Aquel año habían sido 22.000 toneladas de mercancía (45 millones de euros), y resulta que en el actual se han subastado 12.400 toneladas (39 millones de euros).

Son mil toneladas menos que el año pasado, con el único consuelo de que la subida de precios también aquí ayuda a maquillar los resultados, disimulando, en cierto modo, la pérdida de productividad.

Pero solo la disimulan, porque los registros oficiales no mienten, y dicen que en 2010 las «rulas» de Arousa vendieron más de 18.285 toneladas de pescado en los siete primeros meses, cuando este año fueron apenas 11.000 toneladas del mismo grupo biológico. Eso sí, en ambos casos con la misma facturación: 21 millones de euros.

Marisqueo a flote en los bancos de O Grove. | | PACO LUNA

Donde más se nota la caída, y en esto tienen mucho que ver la Marteilia y su afición por el berberecho, así como la nefasta gestión de los bancos de libre marisqueo, es en la producción de bivalvos.

Habían sido cerca de 2.500 toneladas entre enero y julio de 2010, y fueron solo 818 toneladas en el mismo periodo de 2025. Una diferencia tan grande que ni la subida de precios puede maquillar esto, de ahí que se pasara de casi 19 millones de euros en siete meses de hace quince años a los 11 millones facturados por los bivalvos este año.

Con los cefalópodos también se nota el descenso, aunque en honor a la verdad hay que tener muy presente que el pulpo se sometió este año a tres meses de parón; su veda más larga.

Así se captura el "Centolo do Grove". / FdV

En relación con esta familia, decir que en 2010 fueron 709 toneladas en siete meses de trabajo en los puertos arousanos, mientras que en 2025 los cefalópodos se quedaron en 480 toneladas.

Un descenso que dice mucho del estado de los caladeros, si bien es cierto que no afecta demasiado al sector extractivo, dado que de los 2,3 millones de euros de 2010 subió a más de 4 millones. El precio máximo fue de 30 y 40 euros, respectivamente.

También la familia de los crustáceos ha experimentado un acusado bajón en Arousa, donde las más de 108 toneladas de 2010 (2,3 millones de euros) se han quedado este año en apenas 78 (1,8 millones de euros).

Sin salir de las lonja arousanas, hay que decir que desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de julio, Ribeira despachó 11.000 toneladas (24 millones de euros), por delante de Cambados, con 446 toneladas (3,2 millones) y la lonja de Carril, que superó las 243 toneladas (2,9 millones de euros) gracias a los parquistas.

O Grove comercializó en los siete primeros meses casi 245 toneladas (2,9 millones de euros) y A Illa superó las 242 (1,3 millones).