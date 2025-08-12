Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía

Un hombre de 44 años, de origen senegalés, ha caído desplomado este martes en las nuevas pistas de baloncesto de O Cavadelo, en Vilagarcía.Todo sucedió cuando estaba jugando un partido entre amigos y perdió el equilibrio sin volver a recuperar el conocimiento.

Se trata de Thiam Amodou, jugador en el Club San Mauro de Vilanova, que había pasado por otros clubes como el Xuven de Cambados.

La Policía Local de Vilgarcía, a la espera de que los sanitarios, al otro lado de la carpa, consigan reanimar al joven desplomado en las pistas de baloncesto. / Diego Doval

Más de una hora de RCP

Nada más desplomarse, en primera instancia le hizo las primeras maniobras un estudiante de medicina que se encontraba en las canchas. Más tarde, llegaron dos doctoras y los servicios médicos para seguir con los intentos de recuperación que se dilataron cerca de una hora.

Los presentes en las pistas, a la espera de que el joven sea reanimado por los sanitarios. / Diego Doval

Tras utilizar varias veces el desfibrilador, consiguieron que recuperase el pulso, y así ser trasladado hacia el hospital de Santiago en ambulancia medicalizada, con premura y en estado muy grave. El suceso causó una gran consternación en Vilagarcía.