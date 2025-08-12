La Festa da Ameixa estudia crecer a dos días tras el éxito de la 30ª edición

El patrón mayor de la Cofradía Santiago Apóstol de Carril, Javier Quintáns, valoró de forma muy positiva el desarrollo de la trigésima edición de la Festa da Ameixa, que volvió a congregar a miles de personas el pasado domingo y que, por primera vez, contó con una jornada previa el sábado. El estreno de esta iniciativa, que incluyó una multitudinaria paella elaborada por el chef Miguel Mosteiro, ha sido tan bien recibido que la organización ya contempla mantenerla de forma estable en futuras ediciones.

«El primer día nos quedamos cortos con la paella y tratamos de ampliar lo que pudimos hasta llegar a las 700 raciones. No esperábamos tanta gente, pero pudimos tirar de un plan B», explicó Quintáns, satisfecho por la gran afluencia de público en ambas jornadas. En cuanto a la jornada central, destacó que «la gente estaba de fiesta» y que el excedente de almeja se limitó a unos 70 kilos para no agotar por completo el producto. Las taquillas, abiertas desde las 11.30 horas, se cerraron a las 15.45 horas por haber alcanzado la capacidad prevista.

Uno de los grandes aciertos de esta edición, según el patrón mayor, fue el estreno de la venta de tickets por internet, que registró alrededor de 1.000 raciones vendidas de forma anticipada. «La experiencia está bien y vamos a mantenerla, pero sin dejar de lado la venta física para quienes no usan medios digitales, como buena parte de la gente mayor. La verdad es que la acogida de la compra online funcionó mejor de lo que esperábamos», apuntó Javier Quintáns.

Más de 2.800 raciones se consumieron en poco más de 4 horas. / Pedro Mina

En cuanto a la organización interna, Quintáns señaló que el servicio de raciones y bebidas fue fluido, con solo un momento puntual de mayor carga, y que «todo salió como queríamos, incluso mejor». El balance final refleja un incremento respecto al año pasado, con cerca de 2.600 kilos de almeja consumidos y unas 8.000 raciones servidas. Tres tarteras con producto sobrante fueron donadas a Cáritas, una acción que se viene repitiendo durante cada año.

La buena acogida de la jornada previa refuerza la idea de mantener la Festa da Ameixa en un formato de dos días, como adelantó Quintáns: «Es una decisión que tenemos que tomar entre todos, pero a razón de la buena acogida, lo más lógico sería apostar por ella». Lo cierto es que la Alameda de Carril registró un excepcional ambiente desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo confirmando que es un evento que cotiza al alza en el verano gastronómico festivo arousano.

El patrón mayor quiso cerrar su balance con un reconocimiento especial a las más de 50 personas implicadas en el desarrollo del evento: «La verdad es que todo el mundo trabajó muchísimo para que todo saliese bien. Un evento así, con tanta gente, solo puede llevarse a cabo si la gente se implica como lo hacen en la Festa da Ameixa».