Fajardo carga contra el Concello por la tardanza en la brigada antiincendios
Es «una decisión que llega tarde y demuestra la falta de previsión e interés».
Vilagarcía
El Concelllo de Vilagarcía acaba de poner en marcha el proceso de selección para formar una brigada para hacerles frente. Esto preocupa a Esquerda Unida, donde alegan que «la dejadez del gobierno local queda en evidencia cuando después de mes y medio de riesgo extremo por incendios forestales convoca la selección a mediados de agosto».
Juan Fajardo, su portavoz, lo considera «una decisión que llega tarde y mal, demostrando la falta de previsión, interés y trabajo» de Ravella.
A su juicio, el ejecutivo «dejó sin la protección idónea al vecindario y al patrimonio natural durante la época de mayor peligro».
