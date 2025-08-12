Fajardo carga contra el Concello por la tardanza en la brigada antiincendios

El Concelllo de Vilagarcía acaba de poner en marcha el proceso de selección para formar una brigada para hacerles frente. Esto preocupa a Esquerda Unida, donde alegan que «la dejadez del gobierno local queda en evidencia cuando después de mes y medio de riesgo extremo por incendios forestales convoca la selección a mediados de agosto».

Juan Fajardo, su portavoz, lo considera «una decisión que llega tarde y mal, demostrando la falta de previsión, interés y trabajo» de Ravella.

A su juicio, el ejecutivo «dejó sin la protección idónea al vecindario y al patrimonio natural durante la época de mayor peligro».