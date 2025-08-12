Seis empresas quieren redactar el proyecto de vivienda pública de Vilagarcía

La Consellería de Vivenda, a través de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal), ha recibido seis ofertas de empresas para la redacción del proyecto básico y de dirección de obra para la construcción de diez viviendas de promoción pública en la finca cedida por el Concello de Vilagarcía, en Marxión.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones estipulan que, casi todos los domicilios sean de tres habitaciones y con superficies de entre 65 y 80 metros cuadrados de superficie útil, además de garajes y trasteros. La finca mide 675 metros cuadrados y la Xunta invertirá 1,9 millones de euros. En este contrato de redacción de proyectos gastará unos 105.000 euros y el plazo de ejecución es de cinco meses. El departamento que dirige María Martínez Allegue quiere llegar a las 4.000 nuevas viviendas en esta legislatura.