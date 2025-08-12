A dorna embarca a rapazada na historia marítima de A Illa
A cultura da navegación tradicional ten no seu paso interxeracional o seu maior propósito. No programa «Diver Verán» de A Illa téñeno moi presente. Por iso, os rapaces que forman parte de Ludoteca Municipal coñeceron onte de primeira man o que supón as dornas e o seu arraigo social na localidade.
O patrimonio marítimo local e, en particular, a emblemática dorna, convertéronse na gran protagonista do programa «Diver Verán 2025» da Ludoteca Municipal de A Illa, grazas á colaboración entre o departamento de Turismo e a Escola de Embarcacións Tradicionais Dorna. Preto de trinta nenos e nenas participan nestas dúas xornadas, deseñadas para achegar ás novas xeracións a historia, a cultura e as tradicións vencelladas a estas embarcacións singulares de inspiración viquinga.
A actividade desenrolouse no Centro de Interpretación das Conservas. Alí, membros da Escola Dorna proxectaron un vídeo de media hora no que se repasa a historia da mítica regata da Volta á Arousa en dorna, que este ano celebrou a súa 40ª edición. A primeira edición, no ano 1985, supuxo o punto de partida para a recuperación e posta en valor dun amplo patrimonio material e inmaterial ligado ao mar e á navegación tradicional.
No audiovisual pódense ver imaxes históricas da ría de Arousa nos anos 80, con praias e portos ateigados de dornas, escenas da praza do Regueiro e momentos espectaculares da regata, incluídas as tradicionais viradas e incluso embarcacións envorcando. Tamén se explica o paso pola coñecida zona da ponte chamada «a pasante», un dos puntos máis emocionantes da Volta. «O vídeo estaba moi ben porque saían cousas moi antigas», comenta Héctor Suárez, representante da Escola de Embarcacións Tradicionais Dorna.
A parte máis práctica da xornada chega cando os rapaces e rapazas teñen a oportunidade de ver de preto unha dorna e coñecer cada unha das súas partes. Baixo a supervisión dos membros da escola, izan a vela, aprenden a coller aparellos e descobren curiosidades sobre o seu manexo. «Explicámoslles como funciona, as súas partes e tamén algunhas historias e anécdotas», engade Suárez.
Ademais, o Centro de Interpretación acolle estes días unha exposición con motivo do 40 aniversario da Volta á Arousa, na que se poden ver fotografías, documentos e elementos representativos da evolución desta proba.
Con iniciativas coma esta, o programa «Diver Verán» non só ofrece unha alternativa de lecer, senón que tamén se converte nunha ferramenta para sementar o coñecemento e o respecto polo patrimonio marítimo entre os máis novos.
