Costas retoma la desafectación de Vilanova iniciada hace dos décadas

Costas del Estado ha retomado la desafectación de terrenos del centro urbano de Vilanova de Arousa para que el Concello sea su titular. Se trata de un trámite iniciado hace dos décadas y que ya ha pasado por trámites como el de ahora, de exposición pública del expediente. Sin embargo, el Concello está muy esperanzado con esta ocasión y destaca que la resolución positiva les permitiría tomar decisiones sin «tantas limitaciones».

Y es que se trata de unos 23.000 metros cuadrados de rellenos ganados en su día al mar y que contienen instalaciones fundamentales para la vida cotidiana de la localidad, como el colegio Xulio Cambados, el pabellón multiusos, el Xardín Umbrío, la plaza de abastos, la zona de celebración del mercadillo, donde se ubican negocios de hostelería –con sus respectivas terrazas– y de otra índole, viviendas...

En resumidas cuentas, «esto supone un beneficio para el Concello y para los vecinos porque hasta ahora, cada vez que se quería hacer algo, había estar pendientes de autorizaciones y permisos de Costas del Estado y esto tenía una limitaciones. Ya no tenía sentido que fuera el titular de estos rellenos porque llevan muchos años integrados en la trama urbana de la localidad», declaró el alcalde, Gonzalo Durán.

Más concretamente, el servicio provincial de Costas en Pontevedra ha abierto un plazo de alegaciones de un mes para el examen del expediente y la interposición de posibles alegaciones. Se trata del trámite para la declaración de innecesariedad de estos metros cuadrados para la protección y utilización del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Hace algo más de dos décadas que el Ayuntamiento vilanovés lo solicitó y consiguió la aprobación de este deslinde, entre Punta Castro y Peirán, mediante una orden ministerial. Luego llegaron más peticiones de documentación justificativa y se sometió al pleno de la Corporación municipal, resultando «aprobado por unanimidad y en varias ocasiones», recordaba ayer el regidor.

Plaza de abastos

Reconoce que esto también revive el arreglo de la plaza de abastos, la cual iba a ser sometida a una millonaria reforma que no salió adelante al no encontrar una constructora interesada en ejecutar el macroproyecto redactado por el Concello. De hecho, este tuvo que renunciar a la ayuda de 1,5 millones de euros conseguida.

Por otra parte, cabe recordar que esta administración local está pendiente de otra desafectación, la referente a terrenos en manos de Portos de Galicia. Se trata de las zonas ajardinadas y parques que están en el entorno del paseo marítimo, lo que supone unos 19.000 metros cuadrados. Este trámite también va por el buen camino, pues ya ha remitido a Costas del Estado el acuerdo de reversión.

El asunto debe ir también al Consejo de Ministros para su aprobación y que se proceda a entregar la propiedad de manera definitiva al Ayuntamiento arousano. En este mismo paquete iban los correspondientes a Cambados y que incluyen la zona de A Calzada, entre otras.