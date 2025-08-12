Continúan las quejas por presencia de algas en zonas de baño en Vilagarcía
En O Campanario también hay un manto verde
M. Méndez
A pesar de los esfuerzos realizados por diferentes administraciones públicas y grupos conservacionistas, tratando de demostrar a la opinión pública que las algas «no son basura» y que su presencia en las playas es beneficiosa para los propios arenales y las especies animales que los habitan, cada verano se repiten las quejas por la acumulación de plantas marinas en zonas de baño.
Y la de O Campanario, la playa de bandera azul situada en Bamio (Vilagarcía), no iba a ser una excepción, de ahí que ayer se escucharan protestas vecinales que, al parecer, también fueron trasladadas al gobierno municipal.
Básicamente, los usuarios de las playas se quejan de las molestias que les causan las algas acumuladas sobre la arena. En el caso de O Campanario esta mañana se apreciaba, durante la bajamar, un importante manto verde.
Pero las algas, replican los conservacionstas, son bioindicadores del buen estado de conservación de las playas y hábitat y alimento de más de 50 especies de macroinvertebrados, algunos protegidos por leyes europeas, que a su vez son alimento de aves como el amenazado chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus).
