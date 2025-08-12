Continúan las quejas por presencia de algas en zonas de baño en Vilagarcía

A pesar de los esfuerzos realizados por diferentes administraciones públicas y grupos conservacionistas, tratando de demostrar a la opinión pública que las algas «no son basura» y que su presencia en las playas es beneficiosa para los propios arenales y las especies animales que los habitan, cada verano se repiten las quejas por la acumulación de plantas marinas en zonas de baño.

Y la de O Campanario, la playa de bandera azul situada en Bamio (Vilagarcía), no iba a ser una excepción, de ahí que ayer se escucharan protestas vecinales que, al parecer, también fueron trasladadas al gobierno municipal.

Algas en Bamio, esta mañana. / Pedro Mina

Básicamente, los usuarios de las playas se quejan de las molestias que les causan las algas acumuladas sobre la arena. En el caso de O Campanario esta mañana se apreciaba, durante la bajamar, un importante manto verde.

Pero las algas, replican los conservacionstas, son bioindicadores del buen estado de conservación de las playas y hábitat y alimento de más de 50 especies de macroinvertebrados, algunos protegidos por leyes europeas, que a su vez son alimento de aves como el amenazado chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus).