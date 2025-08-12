El Concello de Vilagarcía justifica su dispositivo médico para la Festa da Auga

Vilagarcía acoge este fin de semana el evento más multitudinario de su verano: la Festa da Auga. Ante esta situación, el Sergas y la Policía Nacional pidieron al Consello que incrementara su dispositivo médico en el hospital de campaña del evento.

Frente a esto, Ravella se defiende atacando y tiltando de «insultante» que desde el Sergas «se pueda criticar una supuesta falta de medios para atender a las miles de personas que van a participar en la Festa da Auga, cuando fue el propio Sergas el que retiró la ambulancia medicalizada adscrita al Hospital del Salnés».

Es la concejala de Seguridade Cidadá y portavoz del gobierno local, Tania García, la que se pronuncia en este sentido. Para añadir que vecinos y visitantes estarán «perfectamente atendidos», aunque para eso «los primeros tendrán que pagarlo de su bolsillo a través del presupuesto municipal, debido a la desidia del gobierno autonómico».

El operativo municipal estará formado por el servicio de Emerxencias, complementado con una ambulancia medicalizada que, junto con su personal técnico, será sufragada íntegramente por el Concello. Así, aparte del hospital de campaña ubicado en la plaza de A Peixería, el dispositivo contará con una ambulancia de soporte vital básico durante toda la noche previa al Auga, un médico y dos técnicos de emergencias sanitarias, asegura Ravella.

A partir de las 11.00 horas, en la previa de la Festa da Auga y durante su transcurso, habrá dos ambulancias: la ya indicada y otra de soporte vital avanzado, con un médico, un enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias para cubrir cualquier incidente durante la celebración.

Tania García añade que en función de las necesidades de la persona que requiera ayuda, será atendida en el propio hospital de campaña o bien derivada al PAC del ambulatorio de San Roque o bien al Hospital do Salnés. El año pasado, la ambulancia tuvo que hacer siete salidas por la noche y únicamente dos a lo largo del día.

Dicho lo cual, desde el gobierno local hacen «un llamamiento a la prudencia y a evitar las exageraciones y, por lo tanto, a no fomentar el alarmismo», pues vecinos y visitantes «estarán perfectamente protegidos en cuanto a seguridad y atención sanitaria».

Eso sí, «podrían estarlo mejor si los que tienen más medios no nos los retiraran justo cuando más lo necesitamos. Si tenemos que pagarlos, los pagaremos, pero el trato que recibimos no es justo para una de las fiestas más multitudinarias de Galicia», resume Tania García.