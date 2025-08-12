Cara y cruz de la playa de As Pipas

Muy cerca de Punta Moreiras, a escasos metros del Acuario O Grove, del Museo de la Salazón y de negocios tan importantes como Camping Moreiras, se sitúan las playas «hermanas» de Area das Pipas –de 125 metros de longitud y anchura media en pleamar de 20 metros– y Area de Reboredo, de 175 metros de largo y ancho medio de 25, ambas de arena blanca y entrefina.

Por su entorno rural, el tipo de arena y sus cristalinas aguas, son dos de las mejores zonas de baño de O Grove. Y también uno de los lugares más populares y concurridos de la localidad.

La playa de As Pipas y los niños de la discordia. / FdV

El problema es que la belleza del entorno y las características de estas resguardadas playas orientadas al Noroeste –en realidad se identifican o conocen como una sola cuando se habla de As Pipas–, hace que la afluencia de bañistas sea cada año mayor.

De ahí que todos los veranos se repitan unos problemas que parecen agravarse en el actual, ya que a la descontrolada presencia de autocaravanas que incumplen las normas y al caos viario que suele formarse en los accesos se suma la presencia de niños que practican escalada sobre los bañistas.

Usuarios de autocaravanas almorzando en As Pipas, ayer. | FdV

Así lo denuncian algunos de los usuarios, quienes alertan de los perjuicios y riesgos que entraña la presencia de esos críos que, ayudados por cuerdas y sin que sus padres se lo impidan, se suben a los grandes pinos que flanquean el arenal y cuyas ramas dan sombra al mismo.

Preocupados

«Aunque algunos incluso llevan casco y material de escalada profesional, no deja de ser un peligro tanto para esos niños como para los que estamos tranquilamente tumbados en la arena; además de causar importantes daños a los árboles», reflexionan algunos de los usuarios.

Los mismos que, al denunciar esta situación se han topado con otro de los problemas del verano en O Grove, como es la ausencia de policías suficientes, pues «las veces que llamamos para pedir su intervención siempre nos saltó el contestador, y nuestros amigos de O Grove nos dicen que el problema es que este servicio está bajo mínimos», argumentan algunos turistas.

De ahí que los controles realizados en las autocaravanas que invaden tanto As Pipas como A Toxa y A Lanzada tampoco sean suficientes, tal y como ha vuelo a quedar de manifiesto durante el fin de semana.

A Lanzada

También ayer, cuando, a pesar de ser lunes, el aparcamiento de A Lanzada amanecía cubierto de una densa capa de niebla entre la que asomaban –a las ocho de la mañana– decenas de autocaravanas que habían pasado allí la noche, algunas de ellas acampadas.

Pero no todo es negativo, y a pesar de los problemas detectados, el entorno de As Pipas y Area de Reboredo goza de gran popularidad. Tanto en tierra firme como en el mar.

De ahí que muchos acudan en sus embarcaciones a este lugar para fondear frente a la costa, almorzar a bordo y darse un chapuzón en sus limpias aguas.

La degustación de mejillones en el catamarán "Gran Cormorán Jet". / M. Méndez

Lo hacen tanto yates como veleros y todo tipo de embarcaciones de recreo. También algunos de los barcos de pasajeros que operan desde el puerto de O Corgo.

«Nuestra ruta en el restaurante marinero, con un paseo por la ría y fondeo ante As Pipas y Area de Reboredo para almorzar, antes de permitir a los viajeros que se den un baño saltando al agua desde las escaleras de popa –en las fotos–, es una de las opciones preferidas de nuestros clientes», explica Gonzalo Naveiro, gerente de Cruceros do Ulla Turimares.

«Siempre ha funcionado bien este viaje, pero este verano la afluencia es, si cabe, mucho mayor», concluye el propietario de catamaranes como el «Gran Cormorán Jet» y el «Fly Delfín».