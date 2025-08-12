El antiguo asilo de Cambados ya tiene nuevo dueño tras dos años a la venta

El antiguo asilo de Cambados ya tiene nuevo dueño. La inmobiliaria ha colgado el cartel de vendido y el propio Concello ha obtenido confirmación de que la operación de compraventa se ha cerrado, pero todavía no han trascendido muchos detalles sobre su identidad ni el destino que dará al también pazo de Montesacro. La compra se presume, cuanto menos, millonaria, pues el precio rozaba los cuatro millones de euros.

Precisamente, en septiembre se cumplirán dos años desde que se conoció su puesta a la venta, ante las dificultades vocacionales y económicas de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y mucho se ha especulado sobre su futuro.

Este diario ha podido saber que un grupo hotelero de origen británico mostró su interés y llegó a visitar las instalaciones asentadas en el barrio marinero de San Tomé. También se habló del interés de una potente firma bodeguera nacional para la puesta en marcha de un proyecto enoturístico, aprovechando la pujante fama del albariño con DO Rías Baixas.

El alcalde, Samuel Lago, confirmaba ayer un desenlace que cae como un jarro de agua fría entre los no pocos cambadeses que reclamaban que, el que fue su asilo durante 85 años, pasase a formar parte del patrimonio municipal, lo cual motivó protestas en la calle, recogida de firmas, pancartas improvisadas en sábanas... No obstante, estaba a la espera de conocer más detalles sobre la nueva situación que tendrá la enorme propiedad, que suma más de 12.000 metros cuadrados.

A este respecto, otra cuestión trascendida es el inicio de un proceso de agregación para unificar todas las parcelas en que se divide a efectos de formar legalmente una sola unidad registral.

El caso es que se cierra un capítulo trascendente de la historia de Cambados y empieza uno nuevo, pues su futuro está atado a condicionantes. Para empezar, el suelo está calificado como de uso dotacional y asistencial en las normas urbanísticas, así que solo cabría la apertura de otro geriátrico; una posibilidad que quedaría casi descartada si se atiende a las informaciones desveladas por las administraciones en los meses anteriores, asegurando que ninguna empresa del ramo estaba interesada en retomar el negocio de las monjas ante la necesaria inversión para adaptarla a la normativa –se habló de otros cuatro millones–.

Con todo, esto no cierra las posibilidades a otros usos y, de hecho, desde el BNG ya se alertó a finales de 2024 de que había «intereses» hoteleros, señalando, que, de ser el caso, la Xunta podía hacer una modificación urbanística en base a la Lei do Solo y permitir otras actividades.

Sin noticias del BIC

Luego está el hecho no menor de su protección patrimonial, lo cual supone una serie de limitaciones a la hora de obrar en las instalaciones construidas –unos 2.000 metros cuadrados– y también en el resto de la finca. No obstante, para dar más garantías, el cuatripartito, desde la Concellería de Cultura gobernada por los nacionalistas, solicitó hace unos meses su declaración como Ben de Interese Cultural (BIC), pero no hay noticias al respecto.

Desde el gobierno local se pusieron en marcha varias vías para evitar que el pazo de Montesacro acabase en manos privadas, pero siempre con la mirada puesta en la adquisición por parte de la Consellería de Política Social, argumentando la imposibilidad de asumir semejante operación con las arcas municipales y siendo la atención de los mayores una competencia suya.

Aún está esperando el regidor socialista que le reciba su titular para abordar el mantenimiento de un servicio que echó el cierre de manera definitiva en diciembre de 2024, tras reubicar a los 53 usuarios que quedaban en otros centros y dejando aún más mermada la oferta de plazas de residencia en una comarca que carece de un centro público.

De hecho, desde el Ayuntamiento no han dejado de pedir al Ejecutivo autonómico la construcción de una pública, como ha hecho en otras localidades, e incluso le ofrece los terrenos. Y sobre la mesa también seguiría el proyecto de una concesión privada de la Mancomunidade do Salnés, del que no se ha sabido nada más.