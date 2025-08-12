Más de 400 euros por alojarse en O Salnés

No se trata de una novedad que el fin de semana de la Asunción de la Virgen y de las fiestas de San Roque la comarca de O Salnés roce el lleno en prácticamente la totalidad de sus instalaciones hoteleras.

El inicio de la segunda quincena de agosto es uno de los tramos más solicitados por los visitantes a lo largo de todo el verano. Por ello, los precios de las pocas habitaciones que quedan a la venta suben como la espuma.

En varias de las páginas de búsqueda de alojamiento más populares de Internet para los turistas, los costes para pasar este fin de semana en Vilagarcía de Arousa, oscilan entre 500 y 600 euros para dos personas.

Esta situación podría achacarse a la celebración de la Festa da Auga, pero se descarta por completo al comprobar que en A Illa, O Grove y Sanxenxo, las cuantías rondan los 400 euros por pasar dos noches en la comarca.

Esta circunstancia refleja la popularidad de O Salnés como destino turístico verano sí y verano también. Aunque los hoteles no son los únicos establecimientos que presencian la oleada de turistas. Prueba de ello es que hay restaurantes totalmente llenos, doblando turnos y algunos con colas interminables a sus puertas.