Más de 400 euros por alojarse en O Salnés
La importante presencia de turistas en el inicio de la segunda quincena de agosto dispara los precios para pasar uno de los últimos fines de semana en la comarca
No se trata de una novedad que el fin de semana de la Asunción de la Virgen y de las fiestas de San Roque la comarca de O Salnés roce el lleno en prácticamente la totalidad de sus instalaciones hoteleras.
El inicio de la segunda quincena de agosto es uno de los tramos más solicitados por los visitantes a lo largo de todo el verano. Por ello, los precios de las pocas habitaciones que quedan a la venta suben como la espuma.
En varias de las páginas de búsqueda de alojamiento más populares de Internet para los turistas, los costes para pasar este fin de semana en Vilagarcía de Arousa, oscilan entre 500 y 600 euros para dos personas.
Esta situación podría achacarse a la celebración de la Festa da Auga, pero se descarta por completo al comprobar que en A Illa, O Grove y Sanxenxo, las cuantías rondan los 400 euros por pasar dos noches en la comarca.
Esta circunstancia refleja la popularidad de O Salnés como destino turístico verano sí y verano también. Aunque los hoteles no son los únicos establecimientos que presencian la oleada de turistas. Prueba de ello es que hay restaurantes totalmente llenos, doblando turnos y algunos con colas interminables a sus puertas.
El finde que viene es, de momento, más accesible
A pesar de que siguen siendo estancias de varios cientos de euros, por ahora, el fin de semana del 22 de agosto apunta más barato en la comarca. Los precios para dos adultos rondan los 300 euros en Vilagarcía, lo que supone una rebaja del cincuenta por ciento. Algo similar a lo que sucede con A Illa, O Grove y Sanxenxo, que bajan los costes del fin de semana hasta, aproximadamente, los doscientos euros.
Un dato curioso es el que presentan estos últimos concellos, que ofrecen experiencias diferentes para sus visitantes como poder pasar esas dos noches en un velero por unos 350 euros amarrado en Sanxenxo.
Otra de las variantes a los hoteles tradicionales aparece en O Grove con sus campings y los innovadores Domos. Se trata de una pequeña habitación con forma esférica y con la zona superior parcialmente descubierta, lo que permite a los residentes ver los cielos estrellados de las noches de O Salnés.
Suscríbete para seguir leyendo
- El deterioro veranea en O Grove
- Un incendio arrasa la fábrica de Ratibrom en Vilagarcía
- Huye con dos zapatillas del pie izquierdo puestas en Vilagarcía y regresa a por la cartera
- O Cantiño, un paraíso para degustar el mejor marisco
- La Policía Local de O Grove detecta «aberraciones» en algunas autocaravanas
- La procesión de la Virgen del Carmen de A Toxa vuelve a desaparecer
- Chipperfield suma en Cambados otro premio: «Por fin uno bonito. Este es el definitivo»
- «Salimos con lo puesto, ardió todo en un momento»