Vilanova se marca el reto de obtener el reconocimiento de «Vila Literaria»

Era el día grande de la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova y el pregonero elegido para la fiesta, el periodista y cronista oficial del municipio Benito Leiro, decidió lanzar un reto al Concello y a todas las autoridades que allí se encontraban. No pudo hacerlo a través de su voz, al estar convaleciente, pero lo hizo a través de un escrito que se encargó de leer la concejal Áurea Bermúdez. Ese reto no es otro que el de conseguir para el municipio el reconocimiento como «Vila Literaria» y también como «Conxunto Histórico Literario» para la zona vieja. La reivindicación tiene base de sobra, ya que las calles de Vilanova pueden encontrarse a través de la lectura de Ramón María del Valle-Inclán, o en cualquier artículo de opinión de Julio Camba, dos escritores que siempre hacían alusión a su tierra natal.

La propuesta parece que no va a caer en saco roto ya que el alcalde, Gonzalo Durán, para reconocer que la propuesta «es de las más ilusionantes para los próximos años», mientras miraba para los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y de Mar, Marta Villaverde que, junto al presidente de la Diputación, Luis López, se encontraban entre los invitados. Leiro también dejó escrito gran parte de sus recuerdos de una Vilanova que ya no volverá pero que siempre resultará inolvidable, además de una alabanza a los sectores bateeiro y marisquero, «conformando estos profesionales un pilar básico para una industria fundamental para el desarrollo económico de Galicia». Tampoco faltaron las alusiones en su texto a los peregrinos que toman en Vilanova el barco para recorrer el único via crucis fluvial del mundo hasta llegar a Pontecesures o Padrón y, finalmente, seguir hacia Compostela.

Los tres hosteleros premiados junto a Javier Tourís. | Pedro Mina

El momento culminante de la fiesta fue la entrega de las insignias de oro y brillantes que, en esta edición, se concentraron en la hostelería que «renació hace unas décadas y ha ido creciendo, gracias a la promoción que se le hizo todos estos años y que apoyó todo el sector.

El primero de los homenajeados fue Óscar Casaldarnos Alonso, gerente del Bar Restaurante Faro das Lúas, que es uno de los más emblemáticos del paseo marítimo de Vilanova. El segundo fue Luis Lorenzo Oubiña, propietario del Hotel Cámping Arco Iris, del que Durán salientó la labor desarrollada durante los últimos 40 años, haciendo que un pequeño proyecto familiar se acabase convirtiendo en un complejo hotelero de referencia y gran calidad en Vilanova. La última de las homenajeadas fue Benilde Varela Paulos, propietaria de O Lourancho de Baión, donde se fusionan la producción agrícola con la hostelería. Aunque Varela era peluquera, hace algo más de una década decidió apostar por este proyecto hostelero familiar que hizo de ese establecimiento toda una referencia en la zona.

Bermúdez leyendo el pregón de Benito Leiro. | Pedro Mina

Mientras se sucedían los discursos y los homenajes, la carpa de degustación de la Festa do Mexillón e do Berberecho se fue llenando hasta completar las 600 plazas para comensales que se habían dispuesto en la plaza de O Castro. Todos ellos degustaban platos en los que el principal ingrediente era el mejillón o el berberecho, los dos productos que se extraen de las aguas de Vilanova y dan carácter a su gastronomía, La mayor parte de los que se sentaban en esa carpa eran turistas que están pasando sus vacaciones en la zona y aprovecharon la oportunidad para degustar un buen marisco. La carpa permaneció abierta ayer hasta más allá de las 23.00 horas. Tras los discursos, la charanga Mekánika Rolling Band, hizo bailar con su música a todos los presentes.

La celebración estaba previsto que finalizase bien entrada la noche con el concierto de Roi Casal en el Xardín Umbrío, encargado de poner el broche de oro a una de las ediciones más multitudinarias de la Festa do Mexillón e do Berberecho.