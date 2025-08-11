Las tareas de extinción del incendio en Impex necesitarán dos días más como mínimo

Un día después del voraz incendio que se registró en la nave logística y de almacenamiento Impex Europa, la fabricante del conocido Ratibrom, los Bombeiros de O Salnés y el personal de Emerxencias Vilagarcía continúa trabajando en la zona con el fin de extinguir las llamas que todavía quedan debajo de los escombros. La nave, de unos 2.000 metros cuadrados de superficie, ha quedado totalmente arrasada y los servicios de emergencias han enfriado todo el perímetro y tratan ahora de avanzar hacia el interior de la misma, retirando los escombros y regando para acabar con los rescoldos incandescentes que todavía quedan y que todavía desprenden una importante humareda. Esos trabajos se mantendrán, explicaba ayer el sargento de los Bombeiros de O Salnés, durante dos días como mínimo, y no se descarta que puedan ser más.

Padín describía ayer lo que se encontraron al llegar a la nave, con un incendio desatado, alimentado por los productos que se almacenaban en la nave, temperaturas que llegaron a superar los 1.000 grados y unas condiciones muy adversas para trabajar por el bochorno y calor reinante. «Nuestra primera prioridad fue evacuar a las personas de las viviendas más próximas y confinar aquellas que se encontraban hacia donde se dirigía la nube de humo, en el sur de Vilagarcía, mitigar esa nube y reducir los riesgos medioambientales». No les ayudó a frenar el incendio los materiales que se encontraban en la nave y el hierro que sujetaba su estructura, que acabó colapsando y provocando que todo el tejado se viniese abajo. En la intervención llegaron a participar hasta 22 bomberos y personal del servicio de emergencias, de los que se mantienen siete de manera permanente regando y enfriando la zona.

Una excavadora retirando el escombro de la nave. | Pedro Mina

A los bomberos les está ayudando personal de la empresa con grúas, excavadoras y camiones para poder ir retirando el amasijo de hierros en el que se ha convertido la fábrica y poder avanzar en el apagado de los rescoldos hacia el centro de la nave, donde todavía continuaba saliendo ayer una densa humareda. Toni Alonso, uno de los propietarios de la empresa, se encontraba ayer colaborando con estas acciones. «Les estamos ayudando a mover los paneles sandwich para que puedan sofocar el fuego que hay debajo, ya que el colapso del tejado impide acceder a ellos». Alonso quiso destacar que, durante el incendio «los técnicos han analizado el aire y no es tóxico, lo que había aquí era material terminado, con una toxicidad muy baja: cartón, plásticos, envases o aerosoles, que eran las explosiones que se escuchaban ayer».

Reconoce que lo ocurrido es «un palo muy grande para nosotros, porque la nave había sido remodelada recientemente, hicimos una inversión muy importante en cambiar la cubierta y habíamos instalado todas las medidas de seguridad, con todo sectorizado y todo tipo de protecciones, porque creíamos haber aprendido del incendio que sufrimos en Trabanca hace seis años, pero está claro que algo ha fallado aquí». Apunta que hay una investigación abierta que determinará las causas por las que se originó el fuego, mientras «buscamos otra nave para continuar con la actividad». Alonso también agradece la implicación de los trabajadores de la empresa «que estuvieron toda la noche aquí colaborando y apoyando en un gesto muy emotivo».

La nave quedó totalmente destruida . | Pedro Mina

Por su parte, el Concello reconocía ayer que las doce familias que fueron desalojadas ayer no podrán regresar a sus casas. La mayor parte se encuentran en domicilios de familiares, salvo una de ellas, a la que la administración municipal le buscó acomodo. Desde el Concello están en contacto con ellas para tratar de cubrir sus necesidades. La edil Tania García, insistía en que regresarán cuando las condiciones así lo permitan, mientras apuntaba que, salvo daños en el exterior de una de las viviendas provocadas por el calor, el resto de casas habían quedado intactas.

Entre ellas se encuentran el Arosa, del que es uno de sus patrocinadores más importantes, el San Martín de Vilaxoán o el Cortegada de baloncesto femenino. Todos ellos expresaron su apoyo a la empresa tras un incidente tan duro como el que ha sufrido, el segundo en tan solo seis años, perdiendo gran parte de su stock productivo.