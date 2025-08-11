La Semana de Cine pone un broche digno de Bollywood

La magia del cine, el calor del verano y el ambiente festivo se unieron en la noche del sábado en Vilagarcía para poner el punto y final a una de las ediciones más exitosas de la Semana de Cine organizada por Cineclube Ádega. El parque de O Castriño se convirtió en el escenario perfecto para una clausura diferente, colorida y participativa, inspirada en los ritmos y la estética del cine de Bollywood, en la que público y artistas compartieron música, danza, gastronomía y, por supuesto, proyecciones.

El cierre llegó tras siete días en los que el Salón García se llenó de cine y actividades paralelas que reunieron a casi un millar de personas. El balance de asistencia refleja el interés que despierta esta cita cultural: Sirât congregó a 335 espectadores; La chica de la aguja, a 78; el filme-concierto, a 190; Sorda, a 186; Nausicaä del Valle del Viento, a 82; la propuesta de inmersión virtual, a 50; y la masterclass de Dirección de Arte, a 32. Una programación variada que combinó cine de autor, animación, experiencias y formación, y que confirma la consolidación del festival como un referente cultural.

La fiesta final arrancó puntualmente a las 21.00 horas con Borjamina como DJ. Su selección sirvió de banda sonora para que los primeros asistentes fueran calentando motores. Una hora más tarde, el protagonismo se trasladó al cuerpo y al movimiento con la llegada de los bailarines de Nydia, que ofrecieron un espectáculo repleto de color y dinamismo, invitando al público a sumarse a las coreografías y aprendiendo juntos los pasos más característicos del cine indio.

La escuela de baile Nydia marcó el ritmo de la danza. | FdV

Uno de los elementos que contribuyó a la singularidad de la velada fue la propuesta de Cineclube Ádega para que el público acudiera disfrazado o caracterizado con vestimentas inspiradas en la cultura hindú o en las producciones de Bollywood. Los saris, las pulseras doradas, los turbantes y los estampados llenos de vida se mezclaron con las sonrisas de los participantes.

La organización también animó a traer comida típica de la India para compartir en un picnic colectivo que se extendió por todo el parque. Aromas de especias, curry, samosas o arroz basmati se mezclaron con las conversaciones distendidas de quienes aprovecharon la ocasión para reunirse con amigos y familiares.

A las 22.30 horas, con el ambiente ya en su punto álgido, llegó el momento de la proyección del filme sorpresa, apto para todos los públicos. En una noche óptima en cuanto a temperatura, niños y adultos disfrutaron juntos de una experiencia cinematográfica al aire libre que sirvió de broche perfecto para una semana intensa de cultura y entretenimiento.

Con esta clausura en O Castriño, Cineclube Ádega demostró que la Semana de Cine de Vilagarcía es mucho más que una agenda de proyecciones.