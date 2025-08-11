El puente de la Ascensión promete alegrías en O Salnés

O Salnés y Ullán se disponen a vivir el que, quizás, sea el fin de semana más importante del verano desde un punto de vista turístico y económico.

Ante la masiva afluencia de visitantes prevista, y teniendo en cuenta que la comarca está a tope este verano y que las condiciones meteorológicas van a seguir siendo favorables, en localidades como O Grove los empresarios se frotan las manos, sabedores de que el día de la Asunción de la Virgen marca cada año el momento álgido de la temporada estival.

Sobre todo si, como sucede esta vez, se hace acompañar de un largo puente festivo en toda España, dado que, a diferencia de lo que sucede con otros festivos nacionales con margen de sustitución en cada comunidad, el del 15 de agosto se mantiene inalterable en todo el país.

La llegada de visitantes es constante. / Pedro Mina

Esto propiciará millones de desplazamientos, y lógicamente, muchos de ellos llevarán a los visitantes hasta municipios como O Grove y Sanxenxo, que encuentran en el turismo su principal fuente de ingresos.

En la villa meca por ejemplo, el lleno se nota tanto en los comercios como en bares, chiringuitos, restaurantes, hoteles y otros muchos negocios.

Catamaranes

También en los barcos de pasajeros, donde «estamos recibiendo una auténtica invasión de gente, y bienvenida sea, ya que esta afluencia de gente genera beneficios para todo el pueblo», esgrime el empresario Gonzalo Naveiro, de Cruceros do Ulla Turimares.

Lo cierto es que los catamaranes están zarpando llenos desde O Corgo casi a diario, «en nuestro caso también con plazas completas para casi todos los viajes previstos en el restaurante marinero y a las sesione starlight de la isla de Sálvora», confirma Naveiro.

La plaza de abastos grovense, a tope de visitantes. / FdV

Pero no solo Sanxenxo y O Grove esperan a decenas de miles de personas durante el puente de la Asunción, como siempre gracias a sus playas, su gastronomía, A Toxa y demás encantos.

También se espera un lleno hasta la bandera en Vilagarcía, que disfruta ya de un verano especialmente brillante en cuanto a afluencia turística y pondrá la guinda al pastel con las fiestas de San Roque y, particularmente, con la Festa da Auga del sábado que viene.

Playas y fiestas «atascan» la comarca

La mejor prueba de que O Salnés es un destino turístico privilegiado, y cada vez más frecuentado, está en sus carreteras. Mejor dicho, en los atascos que se producen en toda la comarca, sobre todo a la hora de entrada y salida de las playas.

Algo a lo que ayudan la multitud de fiestas, romerías, festivales y citas de todo tipo que atraen público extra a los municipios arousanos, lógicamente siendo mayor el número de visitantes durante el fin de semana.

O Grove y Sanxenxo, como siempre, se llevan la palma. Son los dos municipios más turísticos y son, también, los que más sufren las consecuencias del caos viario, especialmente en la vía rápida de acceso a la playa de A Lanzada.

Pero también en A Illa se registran problemas viarios prácticamente a diario, como sucede en Vilanova, Vilagarcía y Cambados, por citar algunos ejemplos.