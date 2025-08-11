Los problemas con el riego obligan a recurrir a los cubos de siempre
Los jardines de Vilagarcía se resienten
Este verano se están registrando algunos problemas en los sistemas de riego de Vilagarcía de Arousa.
También en el de la calle de Arzobispo Lago, a la que no dejan de surgirle problemas desde que se pusieron en marcha las obras y, sobre todo, desde su inauguración hace poco más de un año.
Con el riego estropeado, los operarios municipales del departamento de Jardines se ven obligados a utilizar los cubos de toda la vida, los cuales llenan en las fuentes de la propia calle para ir moviéndose de unas jardineras a otras.
Lo hacen no solo para mantenerlas regadas, sino para tratar de recuperar las plantas que han estado sufriendo en las últimas semanas, ofreciendo una pobre imagen de la céntrica y concurrida calle.
Algunos peatones, al ver la escena, bromean diciendo que es un ensayo general para la Festa da Auga, cuando los calderos volverán a ser protagonistas.
