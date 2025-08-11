El PP de O Grove reclama una solución al problema del autocaravanismo

Es uno de los problemas recurrentes del verano en O Grove, el problema que generan las autocaravanas estacionando allí donde se les ocurre y al que nunca se le ha conseguido poner solución. Es por ello que el Partido Popular de O Grove carga contra el concello y recuerda que el alcalde, José Antonio Cacabelos, como en años anteriores, «vuelve a reconocer el problema en voz alta e insiste en que no estamos preparados, que se invaden zonas protegidas, que el volumen es demasiado alto, ..., unas palabras que ya hemos escuchado muchas veces, lo que seguimos sin ver son hechos» que frenen este problema, explican desde el Partido Popular.

Además, si antes eran los vecinos los que se quejaban, «ahora se suman los hosteleros a las protestas, porque el problema no es nuevo, cada verano vemos como muchas autocaravanas se instalan donde les da la gana, ocupando espacios naturales, zonas no habilitadas y, en muchos casos, dejando atrás residuos y aguas sucias».

Los conservadores también recuerdan que, desde la formación, se le pidió al alcalde hace ya mucho tiempo y en reiteradas ocasiones, que «tomase medidas antes de que comenzase la temporada alta, para evitar una nueva saturación y el caos que ya conocemos, pero al final, siempre le acaba pillando el toro». Es por ello que preguntan al regidor que gestiones o medidas ha realizado, durante todos estos años, «para poner en orden esta situación, cuáles de ellas se aplicaron, cuantas han sido las sanciones y cuantas áreas reguladas se han habilitado para autocaravanas». Insisten en que «no podemos permitir que llegue el próximo verano y que sigamos leyendo la misma queja, la misma denuncia y viendo los mismos efectos negativos en nuestro entorno y en nuestra economía local». Mantienen que los vecinos y los empresarios ya han dado su opinión al respecto y que es la hora de que «actúe el Concello, no con promesas estériles, sino con soluciones concretas, visibles y eficaces». Desde la formación conservadora también se afirma que «menos mal que este problema no es competencia de la Xunta ni de la Diputación, porque entonces ya tendríamos que escuchar otra intervención más en redes sociales del señor alcalde para echar balones fuera».

La proliferación de autocaravanas en O Grove es un fenómeno que lleva años sucediendo y que no es exclusivo de este municipio. También en O Salnés, A Illa lleva muchos años registrando problemas con los estacionamientos y con el paso de las mismas por zonas protegidas. Este municipio, en los últimos años, limitó su estacionamiento a un espacio situado en O Bao, donde pueden pernoctar, y ha instalado señales de prohibido en diferentes playas, donde antes estacionaban durante días las autocaravanas pese a los problemas que generaba, especialmente con sus depósitos de aguas grises y negras. Incluso se llegaron a cerrar las duchas de O Bao porque eran utilizadas de manera constante por los autocaravanistas, lo que provocaba un consumo desaforado.