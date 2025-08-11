Más de medio centenar de menores participarán en la Batalla de las Flores

Vilagarcía despedirá, como es tradición, sus fiestas patronales de San Roque con uno de los eventos más esperados: la tradicional Batalla das Flores. Este año serán 53 niños y niñas, de entre 5 y 15 años, los que participen en el desfile, repartidos en cuatro carrozas temáticas: Fadas de Primavera, Zapateiro e Trasnos, O templo perdido y Fantasías orientais.

La cita será el domingo 24 de agosto a las 21.30 horas, con salida desde la estación de autobuses. El recorrido, que discurrirá de noche para lucir el espectacular alumbrado de las carrozas, seguirá por Moreira Casal, avenida Xoan Carlos I, Gumersindo Nartallo, plaza de Independencia y calle Edelmiro Trillo, finalizando en la plaza de España.

La admisión de participantes se realizó por riguroso orden de inscripción, con un máximo de 16 plazas por carroza. La Concejalía de Cultura recuerda que las familias deberán consultar en cuál desfilará cada menor para preparar el traje acorde con la temática. Las acreditaciones podrán recogerse el 21 de agosto en el Auditorio Municipal, en horario de 9.00 a 13.30 horas.

La concejala de Cultura, Sonia Outón, animó a la ciudadanía a participar y disfrutar de una cabalgata «que pone el broche de oro a San Roque», y que calificó como «toda una tradición que no se puede perder, porque forma parte de la identidad de nuestras fiestas».