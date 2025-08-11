A Illa divulga o seu patrimonio marítimo
A Escola de Navegación tradicional e a Concellería de Turismo amosan á rapazada da ludoteca a importancia que tiveron estas embacacións para a vida e a economía dos seus antergos
A. G.
A dorna é unha das embarcacións que máis importancia tivo na historia da Illa, un patrimonio que se conserva, en moitos casos, grazas ao esforzo que fan os membros da Escola de Navegación Tradicional da asociación dorna. Pero para seguir mantendo ese patrimonio hai que facer consciente del ás novas xeracións. Ese é o obxectivo que se persegue na colaboración entre a entidade e a Concellería de Turismo da Illa coas actividades que se van a desenvolver entre hoxe e mañá no Centro de Interpretación da Conserva.
Sobre as 11.00 horas, a rapazada que participa na ludoteca «Diver Verán 2025» achegarase ao centro, onde os agardarán varios membros da Escola. Alí teranlles preparado un vídeo de 30 minutos para que as novas xeracións de carcamáns coñezan a historia da mítica regata Volta á Arousa en dorna, que este ano celebrou, o pasado mes de xullo, a súa 40 edición. A proba iniciouse no ano 1985 e foi clave para impulsar a recuperación de todo un patrimonio material e inmaterial vencellado á etnografía marítima e, en especial, a estas singulares embarcacións de inspiración vikinga.
Se o tempo o permite, os membros da Escola achegarán unha dorna ata a entrada do Centro de Interpretación da Conserva para explicar as diferentes pezas que a integran e as súas características de navegación. A maiores, no interior da antiga fábrica de Goday, mantense a exposición sobre os 40 anos da regata más famosa de dornas, unha mostra que inclúe un vídeo con imaxes deste tipo d enavegación desde o ano 1985 ata a actualidade. Esa mostra pode visitarse en calquera momento da semana e nela pódese descubrir como se foi xestando a recuperación das embarcacións tradicionais a través dun acto lúdico que rememoraba as «carreiras» das dornas por chegar primeiro a terra para ser o que vendese antes o peixe capturado na ría de Arousa. A Escola segue preparando outra das grandes regatas, a do Bao, onde a clave está en ser o primeiro en aparellar para comezar a navegar. Será o día 23.
