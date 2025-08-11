Ameixa se escribe con x de éxito

Carril vivió un auténtico éxito con la trigésima edición de su Festa da Ameixa. Fue el primer año en el que la Cofradía Santiago Apóstol apostaba por un formato de dos días, pero tanto la paella el sábado como las propias almejas ayer, atrajeron a miles de personas.

Después de las más de 700 raciones de paella consumidas, ayer tocó madrugar para el día grande. Todavía no se había realizando ni la ceremonia protocolaria del pregón, los discursos y los reconocimientos propios de cada año cuando la cola para retirar las raciones ya empezaba a tomar una longitud más que considerable.

Allí, en la Alameda carrilexa, Eloy Magariños condujo una gala en la que Javier Quintáns, patrón mayor de Carril, agradeció la identidad de tantas y tantas personas con el producto . A continuación, y tras la exposición de la nueva imagen corporativa de la cofradía anfitriona, llegó el pregón a cargo de Carlos Blanco.

El actor y cómico vilagarciano hizo de su talento la mejor manera de hacer fluir la risa, el reconocimiento y la tradición. Incluso no faltó la reivindicación en contra del proyecto de Altri o su postura en contra de las bombas para celebrar las fiestas que «matan pájaros» y alteran la paz de las personas autistas. Pero también hizo alusiones cómicas al sinsentido de las letras de muchas canciones tradicionales o la gastronomía y sus comparativas.

Las colas llegaron a ser de más de 100 metros. | Pedro Mina

El turno de reconocimientos se abrió con un emotivo homenaje a la mariscadora carrilexa, Josefa Araújo Crespo. A continuación, la empresa Limpiarousa también fue premiada por su labor de cuidado medioambiental, así como el Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), cuyo director Carlos Gabín recibió la figura representativa de la Festa da Ameixa. También fue reconocida la identidad de Ramiro Carregal Rey con Carril, su fiesta y sus vecinos, un galardón que recogió su sobrina Beatriz Varela por una indisposición.

Centenares de personas siguiendo el pregón. | Pedro Mina

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, ensalzó en su discurso el valor de la almeja y del producto del mar. También el alcalde Alberto Varela hizo alusión a la excelencia del producto estrella de Carril y de sus trabajadores, no sin antes tener un aparte de solidaridad para la empresa Impex Europa y sus familias por el incendio en su nave de Rubiáns. La música del gaiteiro Cristian Silva puso el colofón a un acto que concentró a centenares de personas en la Alameda.

Las autoridades durante el acto en el escenario. | Pedro Mina

Luego de la parte más protocolaria, se dio rienda suelta a la degustación. Cerca de 3.000 raciones fueron servidas con su correspondiente bebida y pan para llegar a un consenso generalizado sobre la calidad tanto del producto como de la preparación. La salsa volvió a triunfar tanto que el pan doblaba en raciones a la de la protagonista.

Música, compañía y un calor considerable también se sumaron a la Festa da Ameixa para demostrar, a sus 30 años, que todavía le queda mucho éxito por delante.