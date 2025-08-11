Las cofradías dudan de las intenciones y representatividad de Mulleres Salgadas

La Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra recuerda que su función es defender y representar «a todo el sector de la pesca artesanal y el marisqueo, tanto si son hombres como mujeres».

Aunque está de más decirlo, ya que desde sus orígenes se entiende que esa es su función, la entidad que preside José Manuel Rosas parece verse obligada a recordarlo ante los «cansinos» planteamientos de la asociación Mulleres Salgadas, que parece querer erigirse como principal representante de las mujeres del sector, cuando esa representatividad, hay que insistir, está en manos de los pósitos.

De cualquier modo, «para defender los intereses de la pesca, el marisqueo y la acuicultura debe dar igual ser hombre o mujer, pues lo primero es ser elegido democráticamente, y después hay que tener tanto la valía y conocimientos adecuados como capacidad para dialogar con el sector y las administraciones».

Solo de este modo «se solucionan los problemas y se consiguen cosas para los profesionales del mar», entiende la Federación de Cofradías, donde cargan abiertamente con la directiva de Mulleres Salgadas, «en la que figura alguna que en su día formó parte del sector del marisqueo a pie y alguna que quiso ser secretaria de una Federación Provincial de Confrarías».

Lo que pretende la de Pontevedra es dejar claro que Mulleres Salgadas tiene derecho a existir como asociación, pero le pide que deje de criticar al órgano que agrupa a todas las cofradías de la provincia.

Cofradías que son «las verdaderas interlocutoras de las profesionales del mar» y entidades que, además, «pueden demostrar el número real de profesionales que representan, siendo los datos de su afiliación verídicos y constando en el registro de cofradías de la Consellería do Mar», espeta Rosas.

¿Quiénes son?

De este modo contraataca a las críticas recibidas en los últimos tiempos y pone sobre la mesa la legitimidad de Mulleres Salgadas, preguntándose si esta asociación dispone de un registro público de sus asociadas.

«Al parecer esta organización tiene como afiliada a más de una cofradía de pescadores en su conjunto, lo que da lugar a pensar que muchas mujeres del sector que contemplan como socias ni siquiera lo saben».

Y de ser así «se evidenciaría que sus datos carecerían de validez, pudiendo ser inexactos e incluso dando lugar a engaño ante la opinión pública», asevera la Federación Provincial.

Y no satisfecha con esto, la entidad insta a Mulleres Salgadas a hacer pública «la relación correspondiente de sus afiliadas en el sector extractivo».

En relación con esto, las cofradías hacen hincapié en que «no se conoce públicamente cuándo y cómo se desarrollan los procesos electorales de este tipo de asociaciones, ni tampoco el procedimiento electoral que les es de aplicación».

Pero a pesar de eso «Mulleres Salgadas comete la osadía de manifestar públicamente que no está de acuerdo con el sistema electoral de las cofradías de pescadores, porque supuestamente no favorece la paridad en los puestos de representación».

Sufragios democráticos

Y eso a pesar de que la renovación de las cofradías se realiza mediante «uno de los sufragios más democráticos», ya que se desarrolla mediante listas abiertas, «respetando la paridad entre empresarios y trabajadores, así como la proporcionalidad entre los sectores productivos que las integran».

Es todo esto lo que lleva a la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra a sentenciar que asociaciones como Mulleres Salgadas no pretenden visualizar el empoderamiento de las mujeres del mar, sino crear división y crispación en el sector llevándolo todo al terreno del feminismo en lugar de luchar por la igualdad, subestimando a los hombrees y a muchas mujeres que non comparten sus formas ni opiniones».

Tanto es así que cada pronunciamiento de Mulleres Salgadas es «un ataque constante a las cofradías de pescadores y sus federaciones, criticando y descalificando sin reparo su funcionamiento y la gestión de patrones y presidentes que fueron elegidos democráticamente a través de un procedimiento electoral público, transparente y regulado por la administración».