Las aguas de O Grove rinden culto a los barcos clásicos

Aunque con poco viento de inicio, la regata de barcos clásicos que rinde homenaje a Ignacio Montenegro, se celebró este fin de semana en aguas de O Grove y del norte de las islas Ons. En ella participaban cruceros clásicos, tradicionales, veteranos y ORC en una prueba que alcanza su tercera edición organizada por el Club Náutico de San Vicente. En total, 35 embarcaciones, alguna de ellas, una auténtica joya de la navegación.

La flota de cruceros ORC, clásicos y veteranos hizo un recorrido de 14,22 millas de distancia, circunvalando las islas Ons y Onza por babor, pasando también por el faro de Picamillo, mientras que las tradicionales hicieron un recorrido interior de 6,95 millas por los faros y marcas de camoucos, Picamillo y Faxilda, con salida y llegada en Pedras Negras. El viento de componente sur-suroeste fue desde los 6 hasta los 10 nudos de intensidad, haciendo que el primer tramo general fuese realizado por los participantes en un exigente rumbo de ceñida, mientras que el resto de tramos ya de regreso a San Vicente fue en rumbos de largo y popa. Lo peor estuvo en la intensa calmada existente por dentro de Ons entre Picamillo y A Faxilda del que muy pocos consiguieron salir para alcanzar la brisa de tierra de San Vicente y entrar en tiempo límite. Solamente cuatro barcos consiguieron finalizar.

Entrega de premios a los ganadores. | FDV

Los vencedores fueron Ziralla Primero» en la categoría ORC 1 y «Cámping Ría de Arousa» en ORC 2. La entrega de premios tuvo lugar a media tarde en las instalaciones del Club Náutico San Vicente do Mar con asistencia del Alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos; la exconselleira de la Xunta y actual diputada del Congreso español, Rosa Quintana Carballo además de los familiares de Montenegro, así como el presidente del Club Náutico de San Vicente.