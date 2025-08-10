Vilanova reconoce el trabajo de la hostelería tras rendir culto al Carme

La hostelería se convertirá hoy en la gran protagonista de la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova, ya que tres de sus integrantes serán reconocidos con la insignia de Ouro e Brilantes durante los actos centrales del evento. En esos actos centrales también se leerá el pregón, a partir de las 13.30 horas, una lectura que recae sobre el periodista y Cronista Oficial de Vilanova, Benito Leiro.

El vilanovés leerá el pregón en la plaza do Castro, como preludio de la entrega de las distinciones que, en esta ocasión, recaerán en Benilde Varela Paulos, de O Lourancho de Baión; Luis Lorenzo Oubiña, del Hotel Camping Arco Iris; y Óscar Luis Casaldarnos Alonso, del Bar Restaurante Faro das Lúas. Los tres son profesionales del sector que llevan años consolidados en Vilanova. Su elección, explicaba ayeer el alcalde de Vilanova se justifica en que «el sector hostelero forma parte fundamental de la proyección del municipio».

Barcos participantes en la procesión. | Pedro Mina

La fiesta más importante de Vilanova tuvo ayer su lado más religioso, con la celebración de los actos en honor de la Virxe do Carme. La iglesia parroquial de San Cibrán acogió por la mañana la celebración de una misa en la que estuvieron presentes el alcalde, Gonzalo Durán, y la titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde.

Pero el acto más importante de esta festividad que organiza la cofradía tuvo lugar a las 19.00 horas, cuando embarcó la imagen a hombros de un nutrido grupo de marineros para celebrar la tradicional procesión marítima, en la que participaron más de un centenar de embarcaciones. Todas salieron de las inmediaciones de la Estación Marítima Mar de Santiago y se encaminaron hasta el Faro de O Seixo, donde procedieron a realizar la tradicional ofrenda floral. Por la noche, la gran atracción fue el grupo Milladoiro, que se subieron al escenario para hacer un repaso de toda su trayectoria, que acumula más de cuatro décadas.

Un momento de la procesión. | Pedro Mina

Además del pregón y de la entrega de las insignias de Ouro e Brilantes, la Festa do Mexillón e do Berberecho contempla la celebración de un buen número de actividades. Esa actividad comenzará a las 10.00 horas con la última jornada de la Feira de Oportunidades del comercio local, en la avenida do Recheo. A partir de las 12.30 horas, habrá un pasacalles de la charanga Mekánika Rolling Band, mientras la carpa gastronómica abrirá sus puertas en la plaza de O Castro para ofrecer hasta ocho variedades diferentes con el mejillón como gran protagonista. El broche de oro a la celebración lo pondrá Roi Casal, que se subirá al escenario del Xardín Umbrío a partir de las 21.00 horas.

Además de la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova, la comarca se llenó ayer de eventos gastronómicos en los que se ensalzaban algunas de las mejores viandas de la comarca. Un ejemplo de ello es A Illa, donde arrancó la segunda jornada de las diez que componen las Festas Gastronómicas do Mar, o Ribadumia, donde ayer tuvo lugar la celebración de la Festa do Pan, donde también se incluyeron actividades etnográficas.