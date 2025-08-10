Valga presenta su Punto Limpio móvil con más de 6.000 litros de capacidad
Con la puesta en marcha del nuevo Punto Limpio móvil, Valga sigue avanzando en la gestión sostenible de residuos y en la mejora de los servicios ambientales. Esta iniciativa acercará la recogida separada de la basura a toda el vecindario. Estas instalaciones acaban de salir a licitación por 90.750 euros, que serán cofinanciados entre el Concello y la Xunta.
Está configurado por un camión, de menos de 3.500 kilos cien por cien eléctrico y de dos cajas. La principal tendrá una capacidad superior a 5.000 litros. Contará con trece bocas selectivas, con sus respectivos contenedores. La estructura será metálica, con suelo de madera y aberturas en ambos laterales. La caja auxiliar de aluminio tendrá baldas laterales y contará con una capacidad cercana a los mil litros.
El objetivo es mejorar la recogida selectiva y acercarlo a las parroquias del municipio, promoviendo una mayor implicación de la ciudadanía.
Además, tendrá un importante papel educativo y de concienciación ambiental, fomentando hábitos responsables y sostenibles entre los vecinos.
Este servicio será complementario al Punto Limpio fijo, que abre los lunes por la mañana y los jueves por la tarde para depositar residuos que no deben echarse en los contenedores, además de la planta de residuos de la construcción, a la que se pueden llevar restos de obras.
- El deterioro veranea en O Grove
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- Un incendio arrasa la nave de Impex Europa en Vilagarcía
- Huye con dos zapatillas del pie izquierdo puestas en Vilagarcía y regresa a por la cartera
- El adiós del cartero que ayudó a parir a una vaca
- Cambados valora en positivo una Festa do Albariño austera y se pone el reto de frenar las masas
- La Policía Local de O Grove detecta «aberraciones» en algunas autocaravanas
- La procesión de la Virgen del Carmen de A Toxa vuelve a desaparecer