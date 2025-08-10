«Salimos con lo puesto, ardió todo en un momento»

Un voraz incendio destruyó por completo la nave logística y de almacenamiento que la empresa Impex Europa, dedicada a productos fitosanitarios, poseía en el lugar de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa. Las llamas llegaron a alcanzar varios metros de altura y obligaron a los servicios de emergencia a emplearse a fondo para frenar su expansión a viviendas y otras naves que se encuentran en las inmediaciones. Además, tuvieron que cortar la avenida de Pontevedra, uno de los principales accesos a la ciudad, y montar un perímetro de seguridad ante las explosiones que se estaban registrando a causa del calor que desprendía el incendio.

Todo comenzó sobre las 11.00 horas, cuando sonó la alarma en la nave. Uno de los responsables de la misma acudió en tan solo unos minutos después, pero ya se percató de que el incendio avanzaba de forma voraz, utilizando como combustible los productos químicos que se almacenaban en ella. Él mismo y los vecinos fueron los que alertaron al 112 ante la rapidez con la que se extendían las llamas y la densa humareda de color negro que se elevaba hacia el cielo de vilagarcía. Los primeros en llegar fueron Emerxencias de Vilagarcía, los Bombeiros de O Salnés y la Policía Local. Los primeros comenzaron a intentar frenar el avance del fuego, mientras la policía procedía a desalojar a 22 viviendas (entre 30 y 40 personas) que se encontraban entre la avenida de Pontevedra y Bouza de Cea, además de confinar otras más alejadas ante el temor de que la espesa humareda fuese de carácter tóxico. Muchos de sus ocupantes ya habían optado por abandonar el lugar por la proximidad de las llamas y el gran calor que desprendían estas.

Las llamas llegaron a dañar la fachada de dos viviendas. | Pedro Mina

En las inmediaciones de la nave también se encontraba una gasolinera, siendo este una de los primeros puntos en los que los bomberos comenzaron a actuar tratando de frenar las llamas. La Policía Local, junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil procedieron a acordonar toda la zona, alejando a vecinos y curiosos más de 150 metros por las constantes explosiones que se escuchaban desde el interior mientras se consumía por el fuego.

«Tuvimos que salir con lo puesto, ardió muy rápido y no pudimos sacar nada de la casa», explicaba un hombre en el cruce de la calle Arealonga con la avenida de Pontevedra, donde se concentraron la mayor parte de los vecinos. Entre ellos cundía la preocupación, ya que faltaban algunas caras conocidas y existía el temor de que pudiesen estar atrapados en sus viviendas, algo que no ocurrió.

De las 22 viviendas desalojadas, solo resultaron afectadas dos, a las que el calor dañó sus fachadas, derritiendo las persianas exteriores, mientras el humo se adentraba en ellas, aunque se consiguió evitar que fuesen alcanzadas por las llamas. En otro punto de la avenida de Pontevedra se concentraban los trabajadores de la empresa, entre ellos, sus propietarios, desolados e impotentes ante lo que estaban viendo.

En la nave que acabó calcinada trabajaban ocho de ellos que se centraban en el almacenamiento y distribución de fitosanitarios e insecticidas, ya que «la producción está centralizada en la nave de Trabanca, es en este punto donde se encuentra el producto final, totalmente listo para su venta». Sus caras expresaban la desolación y la incertidumbre de ver como la nave en la que trabajaban desaparecía pasto de unas llamas que parecían imposibles de frenar. La nave se encontraría al máximo de su capacidad cuando se inició el incendio pero los responsables de la empresa todavía no se atrevían a realizar una valoración sobre las pérdidas económicas y el serio revés que puede suponer para la firma lo ocurrido. Junto a los trabajadores y los responsables de la empresa también estaban representantes del gobierno local , Tania García y Álvaro Carou, que siguieron las tareas de lucha contra el fuego durante toda la jornada.

El fuego provocó el colapso de la nave de Impex Europa. / FDV

Viendo el cariz que adquiría el incendio, el 112 movilizó a los Bombeiros do Baixo Miño y dio apoyo logístico con un camión nodriza de más de 25.000 litros de capacidad, así como a efectivos del 085. Además, también se puso en situación de prealerta a Urxencias Sanitarias, aunque se sabía desde el principio que la nave estaba vacía en el momento en el que se inició el incendio y no se registraron intoxicaciones entre los vecinos de la zona. Los servicios de emergencias consiguieron controlar el incendio sobre las 14.00 horas, pero siguieron realizando tareas de enfriamiento y de control del fuego durante toda la tarde. La avenida de Pontevedra, uno de los principales accesos a Vilagarcía permaneció cortada a la circulación durante cerca de ocho horas, retomándose el tráfico sobre las 18.30, aunque con mucha precaución a los trabajos que seguían realizando los servicios de emergencia. Lo que continuaba restringido era el paso a los peatones, una medida que se iba a mantener hasta el día de hoy..

Un denso humo negro salía del interior de la nave. | Pedro Mina

Al cierre de esta edición, los trabajos de enfriamiento de la zona continuaban y todo apuntaba a que seguirían toda la noche, mientras agentes de la Policía Nacional están a la espera de poder acceder a ella para investigar que pudo causar las llamas, aunque las primeras impresiones apuntan a un origen fortuito. Lo más probable es que esas tareas de investigación comiencen a desarrollarse a lo largo del día de hoy o, incluso, mañana, dependiendo de como se encuentre el interior de la nave después del intenso calor que sufrió. En lo que respecta a las familias afectadas, la mayor parte de ellas no había regresado a las viviendasy, los servicios de emergencias de Vilagarcía barajaban buscar acomodo a las dos casas que resultaron afectadas ya que el humo se habría adentrado en su interior y estarían inhabitables por el momento.

La inquietud de los vecinos de las viviendas próximas también generó alguna crítica a la falta de comunicación con el gobierno municipal. «Hemos echado de menos una llamada o que alguien se interesase por nosotros y por nuestra situación», comenta una vecina que trató de ponerse en contacto con alguien del propio Concello sin conseguirlo durante las horas de mayor incertidumbre.

Dos camiones de bomberos en las inmediaciones de la nave. | Pedro Mina

La presencia de los concejales Tania García y Álvaro Carou en las inmediaciones del incendio no es motivo suficiente para mitigar el enfado de una de las familias afectadas. «Llamé a Policía Local, Protección Civil y 112, pero después de tratarme muy amablemente, nadie me supo decir con quien podríamos hablar del Concello para decirles nuestra situación porque nadie lo sabía. Vivimos en la calle Camiño do Río de Cea que está pegada a la nave incendiada. Tuvimos que salir de nuestras casas y nadie se interesó por si necesitábamos agua o lo que fuera». La reunión con el Concello se produjo a las 16.00 horas, pero la vecina no se mostró conforme con las aclaraciones dadas por el grupo de gobierno.

Segundo incendio grave en una nave de la empresa en seis años

No es la primera vez que Impex Europa sufre una situación similar a la de ayer. El 6 de abril de 2019, la nave que posee en el polígono industrial de Trabanca Badiña se veía afectada por otro devastador incendio que, al igual que el de ayer, se registraba en sábado y sin trabajadores en su interior. Un rayo fue el causante de unas llamas que acabarían dañando toda la estructura de la nave, lo que obligó a que acabase demoliéndose prácticamente entera.Los servicios de emergencias también tuvieron que evacuar varias viviendas de la zona y cortar el tráfico en el interior del polígono industrial ante el temor de que las llamas acabasen extendiéndose a las naves adyacentes. Por aquel entonces se hicieron mediciones de aire y se analizó el agua por parte de Xunta y Concello, unas analíticas que descartaron cualquier atisbo de contaminación en los días posteriores al suceso.

La enorme columna de humo pudo observarse desde toda la comarca. | Pedro Mina