El proyecto del vial de Forniños incluye una senda peatonal

El Concello de Cambados ha sacado a licitación el asfaltado del vial de Forniños, en Corvillón, por un precio de 102.952 euros y un plazo de ejecución de un mes. Cabe recordar que sufraga la totalidad con el Plan Concellos 2024 y que recibió luz verde de la Diputación el pasado mes de mayo. Además de aplicar una nueva capa de rodadura, se va a crear un carril peatonal de 1,50 metros de ancho usando separadores de carril de goma respecto a la calzada de circulación de vehículos.

Las empresas interesadas en conseguir el contrato tienen hasta el próximo día 25 para presentar sus ofertas. El objetivo es mejorar el firme de esta carretera, en un tramo de algo más de 800 metros, desde el cruce con la DP-9004 hasta el final del camino, en la entrada del puerto de Tragove.

Según el proyecto, la capa de rodadura y la señalización actuales «están muy deterioradas». Y en cuanto al motivo de la obra, se añade que se trata de un «camino que da acceso a viviendas y con estas actuaciones previstas se va a mejorar la red viaria del Concello, facilitando la circulación, lo que repercutirá en la calidad de vida de los vecinos que se sirven de los mismos».

Es más, indica que la nueva capa de rodadura «queda justificada con el aumento de la intensidad medida diaria de tráfico que soporta este vial de unión entre varios lugares y de acceso a innumerables fincas agrícolas».