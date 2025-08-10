Preocupación por el despliegue médico previsto para la Festa da Auga

En las reuniones preparatorias de la inminente Festa da Auga destinadas a organizar todo el operativo de seguridad y emergencias, los representantes del Sergas y la Policía Nacional reclamaron un esfuerzo al Concello de Vilagarcía para dotar de más personal médico al hospital de campaña que monta cada año.

De igual modo se anunciaron importantes refuerzos, tanto en el cuerpo policial como en el centro de salud de San Roque y en el Hospital Comarcal do Salnés, comunicándose la ampliación de la plantilla en todos los servicios disponibles en las instalaciones médicas, y no solo en el de Urgencias.

Noé Parga

Ante la previsión de buen tiempo, y por coincidir los días más importantes de las fiestas de San Roque en el puente festivo, con las concurridas madrugada y mañana del Agua en sábado, «se espera una auténtica invasión de gente en Vilagarcía, por lo que, muy probablemente, se multiplicarán los problemas de años anteriores», esgrimen algunos de los participantes en las reuniones preparatorias.

Auguran más problemas

«Si habitualmente se producen multitud de atenciones por consumo de alcohol y drogas, peleas, caídas, agresiones sexuales y todo tipo de sucesos, mucho nos tememos que este año el parte de sucesos y/o daños puede ser mucho mayor y más grave», reflexionan.

Por eso «pedimos en su día al gobierno de Vilagarcía que para el hospital de campaña que se instala cada año en A Peixería contratara un equipo completo de médico y enfermera que se encarguen del servicio durante la noche previa al la Fiesta del Agua, mientras que para el día propio propusimos un médico y enfermera en ambulancia y una enfermera más en el hospitalillo».

Lleno en los locales de copas con música de Vilagarcía durante la "noche del agua". / M. Méndez

Pero días después de plantear esas demandas parece confirmarse que «el concello solo va a dejar un médico de noche en el hospital de campaña, además de un médico y una enfermera durante la mañana del Agua».

Quienes así lo explican lo consideran «claramente insuficiente», y apostillan que «si en el hospital se refuerzan todos los servicios, lo lógico sería que el Concello de Vilagarcía también reforzara la atención médica que debe prestar ante una aglomeración como la que se espera».

San Roque da rienda suelta a la felicidad en su Festa da Auga / Noé Parga

El papel de la enfermera

Argumentan que «un equipo con un solo médico es incompleto, máxime cuando la enfermera es la que tiene que coger vías, preparar y administrar medicación y suministrar oxígeno, entre otras muchas funciones o técnicas que requieren un soporte vital, tanto básico como, por supuesto, avanzado».

Y eso no es todo, sino que «el médico de la noche ni siquiera está en la carpa que pone el Concello en A Peixería, sino que está metido dentro de la ambulancia», esgrime el personal del Sergas consultado, antes de concluir que el plan de emergencias previsto por el Concello en este caso es «un despropósito».