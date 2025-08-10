Preocupa la coincidencia de la vendimia y la ITV de tractores
Meaño es uno de los municipios peor parados por las fechas
T. Hermida
Un año más la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que s realiza a tractores y similares se topará de lleno con la vendimia, para enfado de aquellos que vayan a verse enfrascados en el frenesí de la recolección de la uva.
Y es que la unidad móvil, como lo difunde a través de un comunicado el alcalde Carlos Viéitez, prestará sus servicios en el municipio meañés en la primera quincena de septiembre, cuadrando de lleno con una vendimia que se prevé se inicie en la primera semana.
La ITV funcionará en el área recreativa de O Barreiro de lunes a viernes, entre el 1 y el 5 de septiembre, del 8 al 12 y entre el 15 y el 18 del mismo mes.
Será en horario de 9.00 a 13.30 horas y de 15.15 a 18.00 horas, excepto los días 5, 12 y 18, cuando solo se ofrecerá en franja matinal.
Los interesados en concertar la cita previa pueden tramitarla a través de la web www.sycitv.com-cita previa, o en el número telefónico 981 928 080.
Sin duda, la meañesa es la cita más controvertida de aquellos concellos salinienses con mayor peso de la viticultura.
Meis y Cambados
En Meis la unidad móvil de la ITV de Supervisión y Control para vehículos agrarios estará en Armenteira (explanada del albergue) el día 19 de septiembre, y en el Campo da Feira en Meis entre el 22 y 25, fechas para las que la vendimia estará languideciendo.
Mejor parados salieron los Concellos de Ribadumia, Cambados y Sanxenxo. En el primero Supervisión y Control está atendiendo ya desde el pasado 4 de agosto, y así y lo hará hasta el jueves 21, frente a la Casa da Cultura.
En Sanxenxo estará entre 30 de septiembre y 8 de octubre en el estacionamiento de la iglesia de Vilalonga. Y en Cambados lo hará entre el 13 y el 15 de octubre, en la explanada del parque infantil O Sineiro, en Vilariño.
Se recuerda que los vehículos agrarios deben someterse a la ITV a partir de los 8 años de antigüedad.
