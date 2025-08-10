El PP lamenta que Arosa vincule el éxito turístico con el «fracaso» del plan de tráfico

Casi dos meses después de la implantación de las restricciones de tráfico en el casco urbano de A Illa, el Partido Popular lamenta que el alcalde, Luis Arosa, confunda los datos turísticos, que «son muy similares a los del resto de municipios», con las medidas de circulación que, para los conservadores, «están siendo un fracaso y una ruina para los negocios del centro urbano».

Los conservadores, a través de su portavoz, Miguel Paz, recalcan que el alcalde «ha salido ya cuatro veces a decir que el modelo es un éxito, como si necesitase reafirmarse en lo que hace, cuando cada vez está más solo en su defensa». Inciden en que el resultado de estas restricciones «se verá con mejor perspectiva con el paso del tiempo, aunque en un primer balance, sostenido por la opinión de los hosteleros y comerciantes, es que la facturación de estos establecimientos ha bajado notablemente».

Es cierto que A Illa está creciendo en visitantes, explican, pero en los mismos parámetros que los municipios de las Rías Baixas y «en el marco del tirón y crecimiento turístico de Galicia, por lo que achacarlo al plan de tráfico es confundir el tocino con la velocidad». Mantienen que los visitantes siguen acudiendo a playas como O Bao y Carreirón, pero «el casco urbano, si se exceptúa cuando se celebran fiestas gastronómicas, es un desierto, y más que va a serlo a partir del 31 de agosto o el 15 de septiembre, cuando se acabe el verano y continúen las restricciones».

Una de las cuestiones en las que más hincapié realiza el portavoz de los conservadores es en que «sigue habiendo problemas de estacionamiento, ya que se suprimen plazas y no se procede a su reposición y los vecinos no notan ninguna mejoría, ya que, por mucho que afirme el alcalde, nunca hubo problemas en el centro del municipio, si exceptuamos los creados por el propio PSOE con la actuación realizada en la avenida Castelao». Otro handicap sin solucionar y que no le correspondería al concello son los atascos que genera el puente, «algo que no tiene fácil solución al ser la única vía de acceso y salida que tenemos».

En todo caso, los conservadores explican que esta situación y los atascos del puente a determinadas horas «siguen a causar molestias a los vecinos y no se han solventado ni un ápice con las restricciones de tráfico, que están matando el centro». También revelan que esta situación se debe a la elevada afluencia de visitantes y «no es exclusiva de A Illa, ya que también ocurre en la autovía de O Salnés hacia Sanxenxo y A Lanzada, en el Corredor do Morrazo o en el Val Miñor en las inmediaciones de playa América o Patos».

Por último, el PP de A Illa se pregunta porque el regidor vincula el éxito del plan de tráfico a las cifras turísticas, «cuando una cosa no tiene que ver con la otra», y no se refiere y ofrece los datos de las medidas del plan de circulación, «como las multas impuestas, que sí que pueden tener consecuencias nefastas a medio plazo para el tejido comercial y hostelero del municipio». También reclaman datos de los usuarios del autobus circular que se implantó este año.