Los partidos de Somos de Cambados y Ribadumia evalúan acciones conjuntas

Somos Cambados y Somos Ribadumia celebrarán el lunes un encuentro oficial para reforzar sus canales de comunicación y colaboración en aras de impulsar de manera conjunta acciones que redunden en beneficio de sus respectivos concellos, que son vecinos.

Ya en el pasado han unido fuerzas, pues como recuerda el líder cambadés, Tino Cordal, «compartimos intereses en común como los dos polígonos industriales pegados, la situación del río Umia, la problemática del agua... Siempre los hemos tenido y creemos que el intercambio de ideas e incluso la presentación de mociones conjuntas en nuestros respectivos Concellos puede ser beneficio para los vecinos». El también concejal del gobierno cambadés destacó además la conexión entre ambas villas, con cambadeses que viven y/o trabajan en Ribadumia y viceversa.

«Somos fuerzas similares, hermanas se podría decir, porque nacimos al mismo tiempo –para las elecciones de 2015– bajo un partido instrumental surgido en toda Galicia, aunque hoy nos hayamos constituido en partidos propios», recordó el portavoz ribadumiense, Enrique Oubiña. Asimismo señaló que «siempre han mantenido una relación estrecha» y destacó los logros conseguidos cuando él fue concejal del tripartito, recordando la unión de ambos Concellos en la consecución de ayudas para mejorar los parques industriales. Además, añadió este «refuerzo» de la comunicación «entronca» con el trabajo que también se ha venido haciendo con otras formaciones gallegas de «nuestro corte» con el fin de intentar establecer un marco autonómico que eleve la acción política que están desarrollando a nivel local al autonómico, con la posibilidad abierta de concurrir a unos futuros comicios.