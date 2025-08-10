El nuevo parque de O Cavadelo es un éxito en su primera semana de vida

Desde hace más de una semana, el vecindario de Vilagarcía y sus visitantes pueden disfrutar del nuevo espacio urbano inaugurado en O Cavadelo. Este parque cuenta con unas instalaciones que permiten practicar diferentes deportes.

Un skate park, zonas específicas para baile urbano y parkour, dos medias canchas de baloncesto y un campo de fútbol sala, además de varios espacios verdes, zonas de paseo peatonal y áreas de descanso, componen esta inversión del Concello que finalmente superó el medio millón de euros.

Desde el primer día, su uso está siendo notable, sobre todo por los más pequeños que aprovechan para practicar, además de los deportes más habituales, otras disciplinas que cada vez están más demandadas por la juventud como el skate o el parkour.

Sin embargo, a pesar del buen recibimiento por parte del público general, con poco más de una semana de vida, ya ha recibido las primeras críticas. Fueron por parte de la oposición que asegura que «la iluminación nocturna de la que presumía el Concello, dejó de funcionar unos días después de su apertura».

Una madre presente en el recinto asegura que «solo podemos venir por las mañanas, por las tardes se llena con los más mayores y es más peligroso», cuenta sobre la experiencia con su hijo de seis años durante esta semana.

Sin embargo, confiesa que desde su apertura han ido a pasar la mañana «todos los días menos uno, le encanta la zona de patinaje», utilizando tanto la bicicleta como el monopatín.

Tal está siendo la popularidad del recinto que se están traspasando fronteras. Ander y sus dos hijos, de Vitoira, están pasando las vacaciones en Carril y definen su primera experiencia en el parque como «una gozada, nuestra impresión es muy buena».

Las zonas que más han utilizado son la de parkour y la de baloncesto, aunque «los peques también han disfrutado mucho con las bicis, la de fútbol está siempre llena, pero repetiremos seguro».

El fútbol, siempre protagonista. / Pedro Mina

Normativa del parque

Al no tratarse de un parque infantil, tiene una normativa específica. El uso de casco y protecciones es obligatorio y los menores de doce años deben estar acompañados siempre por un adulto. Además, remarcan que está prohibido dejar objetos en el suelo y llevar animales, así como fumar o consumir comida, alcohol o drogas.

Por último, informan que las instalaciones no se deben usar cuando llueva o haya un nivel de humedad que ponga en peligro la integridad física de los usuarios. Aclaran que el Concello no se hace responsable de los accidentes acontecidos en el recinto.