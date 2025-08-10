Los montes de Santa Baia y Ponte Arnelas sufren sendos incendios

La comarca vivió en la tarde de hoy dos episodios de incendios forestales que movilizaron a distintos medios de extinción en Catoira y Vilanova. Los fuegos, originados por causas que todavía se desconocen, afectaron a las parroquias de Santa Baia y Pontearnelas, siendo el primero el de mayor virulencia.

En Catoira, las llamas calcinaron más de dos hectáreas de superficie forestal. El viento y la sequedad del terreno favorecieron la rápida propagación del fuego, aunque no llegó a amenazar a las viviendas más próximas. La rápida actuación de las brigadas anti-incendios permitió controlar la situación mediante la creación de un perímetro de contención. En el operativo intervinieron efectivos de Protección Civil de Catoira y Valga, cuatro cuadrillas forestales y la motobomba municipal.

Efectivos de bomberos en el foco de Ponte Arnelas. / Cedida

En Pontearnelas, el foco declarado fue de menor entidad. Bomberos forestales acudieron para sofocar un incendio de pequeña magnitud que quedó controlado en poco tiempo.

Ambos sucesos reavivan la preocupación por el riesgo de incendios en plena temporada estival, en la que las altas temperaturas y la escasez de lluvias aumentan la vulnerabilidad de los montes de la zona. A ello se le unió ayer la brisa que ayudó a propagar las llamas.