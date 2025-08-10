La mejora de las playas mecas llegará en invierno

Después de las múltiples críticas recibidas en los últimos meses –desde antes de Semana Santa– en relación con la falta de mantenimiento de los espacios públicos y la imagen de abandono que proyecta la localidad –especialmente en miradores y paseos–, el alcalde de O Grove se posiciona para decir que, «ya se está actuando».

Y no solo eso, sino que anuncia «un plan para este invierno de más de 140.000 euros exclusivo para mejorar pasarelas y 60.000 euros más para cambiar toda la cartelería de playas».

El propio José Cacabelos reconoce que «decir en agosto que en invierno nos vamos a centrar en la mejora de playas puede resultar paradójico, pero los tiempos en política son los que son, y dependemos de subvenciones, licitaciones y demás».

Una jardinera recientemente adecentada. / Paco Luna

A la espera de que llegue ese momento, el regidor socialista asume que desde el Concello «hemos actuado tarde» para corregir las deficiencias detectadas en los últimos meses.

Pero lo achaca a «las enormes dificultades administrativas que hemos tenido para afrontar la contratación de personal» y, sobre todo, a la tardanza o carencia de subvenciones, lo cual limita el presupuesto municipal disponible.

Decir en agosto que en invierno nos vamos a centrar en la mejora de playas puede resultar paradójico, pero los tiempos en política son los que son, y dependemos de subvenciones, licitaciones y demás José Cacabelos Rico — Alcalde de O Grove

«Sé que hay motivos para las críticas, pero pido a los vecinos que lo entiendan, porque nos ha costado mucho poner todo a punto para poder actuar», proclama el máximo mandatario meco.

De cualquier modo, «ahora los vecinos y cuantos nos visitan ya están viendo que está todo en marcha y que pronto nos pondremos al día».

«Están viendo como estamos pintando las calles de O Grove –añade– y como renovamos jardineras o desbrozamos carreteras y viales de todo tipo, incluida la carretera desde A Lanzada hasta San Vicente do Mar y la entrada de O Grove por Ardia, al igual que se hizo en la avenida de Portugal, Boibas, Viña de Millán, O Sineiro y, poco a poco, en todos los barrios».

La reparación de una pasarela de madera en Raeiros. / FdV

Asimismo, «estamos haciendo un control de autocaravanas para acabar con la invasión de siempre, sobre todo en A Toxa, y como indicó FARO DE VIGO hemos pintado un carril para dejar un solo sentido de circulación y habilitar aparcamientos porque no se puede seguir permitiendo el aparcamiento en el monte, como se estaba haciendo hasta ahora».

De ahí el sentido único «que hemos decidido aplicar en la calle Condesa para poder disponer de un carril como zona de aparcamiento, y así ya no habrá disculpa para que alguno siga ocupando las zonas verdes».

A mayores, «estamos arreglando pasarelas de acceso a playas como Raeiros, que también estaban muy mal», independientemente del plan de mejora, «mucho más ambicioso», que anuncia para el próximo invierno.