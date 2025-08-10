Lago pide al PP de Cambados que se aclare tras sus críticas al Albariño

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, pide al Partido Popular del municipio que se aclare con lo que quiere para la Festa do Albariño. El regidor se refiere al último comunicado realizado por la formación en el que cuestionaba la limpieza del casco urbano y solicitaba que se baldeasen las calles.

Lago recuerda que «el día anterior a ese comunicado, el PP registró una moción en la que, entre otras cuestiones, reclamaba que se redujese el gasto de la Festa, pero ahora pide que se incremente».

También recuerda, en especial a su portavoz, Sabela Fole, que «el día anterior a este comunicado, la Mancomunidade, de la que ella es vicepresidenta, nos pidió a los alcaldes de la comarca que redujésemos el consumo de agua a lo estricto y necesario, pero ella pide al día siguiente que se incremente el baldeo de las calles». Por último, y relacionado también con la vicepresidencia de la Mancomunidade, Lago recuerda a la portavoz del Partido Popular que el servicio de recogida de la basura depende del ente comarcal del que ella es una de las responsables.

Lago se refiera a un comunicado de los conservadores en el que se denunciaba «el abandono y suciedad» que ha quedado en determinadas calles de Cambados tras la celebración de la Festa do Albariño.