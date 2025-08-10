La Fiscalía pide tres años de cárcel para el exgerente de Porto de Cambados

La Fiscalía ha concluido su escrito de acusación contra el exgerente de Porto de Cambados, la empresa comercializadora de vieira de la cofradía, y solicita tres años de prisión para él y otros dos para su mujer, como «cooperadora necesaria». Lo considera autor de unos hechos constitutivos de los delitos continuados de administración desleal y apropiación indebida durante los dos años que estuvo en el cargo.

El Ministerio Público ha remitido sus conclusiones provisionales para la apertura del juicio oral por la vía penal. Su pretensión es menor que la acusación particular ejercida por el pósito cambadés, quien pide 16 años de cárcel y lo considera autor del presunto desfalco de algo más de 200.000 euros.

Sin embargo, el fiscal considera probado un agujero en las cuentas de unos 36.000 euros. En el escrito al que ha tenido acceso este medio, indica que entre el 16 de diciembre de 2019 y el 16 de marzo de 2022, J.L.R.S., «con el propósito de obtener un ilícito beneficio patrimonial y en perjuicio de la entidad a la que representaba, recibió, por cobros efectuados a distintos clientes, dinero en efectivo que no era ingresado en las cuentas de la empresa ni destinado en beneficio de la misma, sino que el acusado se hizo definitivamente con esas cantidades».

«Gastos impropios»

Asimismo añade que «imputaba» a la compañía «gastos impropios, cargando a la tarjeta de la sociedad y a sus cuentas, gastos personales como por ejemplo, de supermercado, hostelería o de su vehículo particular». El letrado hace una relación de gastos «sin justificación ni autorización» como pagos de combustible por 7.825 euros; dietas y comidas valoradas en 5.321 euros; el pago de una multa de tráfico de 1.080 euros; reparaciones mecánicas de su vehículo particular por 1.094 euros; «gastos sin factura realizados con la tarjeta visa de la empresa» que cifra en 9.480 euros y «gastos injustificados en las cuentas» de 1.759 euros.

En su escrito también le acusa de apropiarse presuntamente de 4.045 euros procedentes de ventas cobradas en efectivo y que «nunca fue ingresado en las cuentas de la empresa», así como de «entregar mercancía sin emisión de factura en 2021 por importe de 713 euros, según albaranes de entrega, sin que conste contabilizada su venta».

La Fiscalía considera que su mujer, J.B.G., que fue trabajadora de Porto de Cambados durante un tiempo, actuó «como cooperadora necesaria» y que, ambos, «puestos en común acuerdo», supuestamente ingresaron en «la cuenta particular» de ella dinero del negocio de la cofradía. En concreto, señala 4.472 euros de una factura por erizo de mar que no se pagó al suministrador y también que «facilitaron» a una sociedad el número de esa cuenta «para el pago de sendas facturas» por la compra de vieira.

Considera los hechos relatados como constitutivos de los delitos de administración desleal y de apropiación indebida y señala como autor al exgerente. De hecho, también para él tres años de inhabilitación para un puesto de las mismas características.

Y en concepto de responsabilidad civil, plantea que ambos indemnicen a la firma de manera conjunta en la cantidad de 5.242 euros y a él, en solitario, en la de 31.320 euros.