Una explosión en un coche abandonado genera daños en otros tres en el barrio de San José

Vilagarcía acaba de vivir otro susto importante relacionado con el fuego. Fue en el barrio de San José, donde un incendio declarado en un vehículo abandonado provocó daños de consideración en otros tres coches estacionados en un aparcamiento disuasorio de la zona. El siniestro, que se originó en un Volkswagen Golf utilizado como refugio por una persona sin techo, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio.

El fuego se propagó rápidamente y llegó a alcanzar a los vehículos próximos antes de que intervinieran los equipos de emergencia. En el operativo participaron efectivos del grupo de Emerxencias de Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional, que actuaron de forma coordinada para extinguir las llamas en pocos minutos y asegurar la zona, evitando así un alcance mayor.

Los vehículos tras ser apagadas las llamas. Uno de los afectados ya había sido desplazado. / FdV

Algunos vecinos presentes en el momento del suceso aseguraron que, minutos antes de la explosión, habían visto merodear el coche a una mujer, un hecho que podría resultar relevante en la investigación que ya está en marcha para esclarecer las causas del incendio.

La explosión inicial, unida a la magnitud de la humareda, despertó la alarma de numerosos residentes que se acercaron hasta el lugar, generando una gran expectación en el barrio. Pese a lo aparatoso del incendio, no hubo que lamentar daños personales. El vehículo siniestrado y los tres afectados presentan importantes desperfectos.